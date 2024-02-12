В Харитоновском парке проходит заключительный день фестиваля «Не темно»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Сегодня заключительный день фестиваля «Не темно», который проходит с 18 до 22 часов в Харитоновском парке и внутренних дворах усадьбы Расторгуевых-Харитоновых (ул. К. Либкнехта, 44). Фестиваля стартовал вчера, 17 февраля.В этому году тема фестиваля «Азия и мы», историческое наследие Екатеринбурга. Посетителей жду 29 арт-объектов, главной составляющей которых являются светящиеся элементы.«Лотос, Дошик, огромный китайский-фонарик, камерное северное сияние, digital-коридор, макет спутника связи и многие другие невероятные работы ждут вас на аллеях парка, около пруда и во внутренних дворах старинной усадьбы», — сообщают организаторы фестиваля.Также на фестивале есть бесплатные экскурсии. Экскурсии стартуют у входа в Харитоновский парк, который выходит на сквер перед Вознесенской церковью в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.В здании усадьбы Расторгуевых-Харитоновых располагается Инфоцентр. Там вы можете бесплатно взять бумажные карты фестиваля, выпить кофе и задать любые вопросы про фестиваль.Ежегодный фестиваль светового искусства «Не Темно» в Екатеринбурге проводится уже в двенадцатый раз.