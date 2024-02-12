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В Харитоновском парке проходит заключительный день фестиваля «Не темно»

13.46 Воскресенье, 18 февраля 2024
Фото: фестиваль «Не темно»
Сегодня заключительный день фестиваля «Не темно», который проходит с 18 до 22 часов в Харитоновском парке и внутренних дворах усадьбы Расторгуевых-Харитоновых (ул. К. Либкнехта, 44). Фестиваля стартовал вчера, 17 февраля.

В этому году тема фестиваля «Азия и мы», историческое наследие Екатеринбурга. Посетителей жду 29 арт-объектов, главной составляющей которых являются светящиеся элементы.

«Лотос, Дошик, огромный китайский-фонарик, камерное северное сияние, digital-коридор, макет спутника связи и многие другие невероятные работы ждут вас на аллеях парка, около пруда и во внутренних дворах старинной усадьбы», — сообщают организаторы фестиваля.

Также на фестивале есть бесплатные экскурсии. Экскурсии стартуют у входа в Харитоновский парк, который выходит на сквер перед Вознесенской церковью в 18.00, 19.00, 20.00, 21.00.

В здании усадьбы Расторгуевых-Харитоновых располагается Инфоцентр. Там вы можете бесплатно взять бумажные карты фестиваля, выпить кофе и задать любые вопросы про фестиваль.

Ежегодный фестиваль светового искусства «Не Темно» в Екатеринбурге проводится уже в двенадцатый раз.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:42 Автоинспекторы в Новоуральске покормили птиц и провели беседу со школьниками
14:04 В Свердловской области на трассе произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
13:46 В Харитоновском парке проходит заключительный день фестиваля «Не темно»
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11:57 В Свердловской области в ночном клубе произошел конфликт, который закончился кровью
11:22 Мужчину в Нижнем Тагиле жестоко избили на улице
10:52 В Алапаевске пожарные спасли двоих детей при пожаре
10:30 По итогам прошедших суток в Свердловской области задержали троих человек, которые возлагали цветы в память об Алексее Навальном
19:52 В Екатеринбурге на улице Титова случилось ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
19:01 Спустя три года Общество охраны памятников возобновит работу в новом составе
17:19 В Екатеринбурге отпустили из полиции мужчину, который возлагал цветы к мемориалу
16:24 Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области будут обучаться духовно-нравственному просвещению
14:56 Избирательные участки в Свердловской области проверили на действие в экстренных ситуациях
14:33 В Сысерти нашли мертвым майора полиции
14:05 После сноса аварийного дома жительница Каменска-Уральского осталась без жилья
12:37 В Екатеринбурге мошенники чуть не похитили 700 тысяч рублей у пенсионерки
11:32 В Екатеринбурге нашли «царские» вакцины во время археологических раскопок
10:51 Музыкальный клип о Екатеринбурге взял награды на фестивале короткометражного кино
21:49 После сообщений о смерти Навального в Екатеринбурге появились стихийные мемориалы
21:04 Фестиваль «Переборщи!» заканчивается в Сысерти
20:22 Грузовик сбил пожилую пешеходку в Ивделе
19:41 «Жизньмарт» снова просит екатеринбуржцев покормить птиц
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