В Екатеринбурге нашли «царские» вакцины во время археологических раскопок

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Археологи Южно-Уральского государственного университета, которые проводили раскопки погребов бывшей усадьбы известного горного инженера Василия Гилева на улице Пушкина в Екатеринбурге, нашли две невредимые ампулы с жидкостью серо-желтого цвета. Об этом сообщает официальный канал Министерства науки и высшего образования в Телеграме.«Пузырькам более 130 лет. К ампулам явно прилагалась этикетка, которая не сохранилась. При этом можно разглядеть изображение двуглавого орла и маркировку института — аббревиатуру ИИЭМ [Императорский институт экспериментальной медицины]», — сообщили в тг-канале Минобрнауки.На данный момент содержимое ампул не изучено. Предположительно, это может быть вакцина от бешенства, так как в те годы было налажено производство этой вакцины.