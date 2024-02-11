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В Екатеринбурге нашли «царские» вакцины во время археологических раскопок
Фото: тг-канал Минобрнауки
Археологи Южно-Уральского государственного университета, которые проводили раскопки погребов бывшей усадьбы известного горного инженера Василия Гилева на улице Пушкина в Екатеринбурге, нашли две невредимые ампулы с жидкостью серо-желтого цвета. Об этом сообщает официальный канал Министерства науки и высшего образования в Телеграме.
«Пузырькам более 130 лет. К ампулам явно прилагалась этикетка, которая не сохранилась. При этом можно разглядеть изображение двуглавого орла и маркировку института — аббревиатуру ИИЭМ [Императорский институт экспериментальной медицины]», — сообщили в тг-канале Минобрнауки.
На данный момент содержимое ампул не изучено. Предположительно, это может быть вакцина от бешенства, так как в те годы было налажено производство этой вакцины.
«Пузырькам более 130 лет. К ампулам явно прилагалась этикетка, которая не сохранилась. При этом можно разглядеть изображение двуглавого орла и маркировку института — аббревиатуру ИИЭМ [Императорский институт экспериментальной медицины]», — сообщили в тг-канале Минобрнауки.
На данный момент содержимое ампул не изучено. Предположительно, это может быть вакцина от бешенства, так как в те годы было налажено производство этой вакцины.
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