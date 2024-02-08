Музыкальный клип о Екатеринбурге взял награды на фестивале короткометражного кино

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Клип на песню «Развлечение» от группы «внимание брусника!», уральского застройщика «Атом» и кинокомпании Red Pepper Film взял награды на молодежном фестивале короткометражного кино «Фундук». Сообщает Уральский меридиан.Клип победил на фестивале в номинации неигровое кино и музыкальное видео. В финале за победу боролись 113 работ из разных регионов России. Всего на фестиваль подавали заявки 300 проектов.«Клип «Развлечение» задуман как неформальный гимн Екатеринбургу и подарок на его 300-летний юбилей. Площадкой для записи аудио и съемок стала вся столица Урала. В кадре можно увидеть известные городские локации: Плотинка, «Екатеринбург-сити», Макаровский мост, летний двор Уральского филиала ГМИИ им. Пушкин», — пишет о клипе Атомстройкомплекс.