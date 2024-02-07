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Фотографический музей Метенкова в Екатеринбурге временно переезжает
Фото: Дом Метенкова / dommetenkova.ru
Фотографический музей «Дом Метенкова» закрывается и переезжает. Но закрывается ненадолго, а переезжает недалеко.
Сотрудники «Дома Метенкова» упаковывают экспонаты и архивы музея и перемещают их во временное помещение в «Доме Маклецкого». Это буквально «в двух шагах», но переезд — есть переезд. Такие события всегда вызывают определённые сложности, и в данном случае — это размеры нового пространства, предоставленного «фотографам» «музыкантами». По площади оно значительно меньше того двухэтажного особнячка, где со дня основания работал музей. Соответственно, работникам музея придётся вдвое сократить постоянную экспозицию.
Чтобы с сокращением экспозиции посетители музея не стали получать меньше информации, сотрудники «Дома Метенкова» придумали воспользоваться аудиогидами. Затея простая — раз уж какое-то время интересующиеся историей фотографического дела на Урале не смогут видеть часть экспонатов, об этих убранных в запасники предметах будут рассказывать аудиогиды. В связи с этим «Дом Метенкова» обратился за помощью к горожанам:
Оставить данные с предложением помощи музею можно по ссылке.
Такие лишние хлопоты у «Дома Метенкова» возникли по причине благой. В здании, где проходили интересные фотовыставки и всегда можно было увидеть раритетные фотоаппараты, начинается ремонт. Вернётся музей в похорошевшие, свежеотремонтированные помещения.
Сотрудники «Дома Метенкова» упаковывают экспонаты и архивы музея и перемещают их во временное помещение в «Доме Маклецкого». Это буквально «в двух шагах», но переезд — есть переезд. Такие события всегда вызывают определённые сложности, и в данном случае — это размеры нового пространства, предоставленного «фотографам» «музыкантами». По площади оно значительно меньше того двухэтажного особнячка, где со дня основания работал музей. Соответственно, работникам музея придётся вдвое сократить постоянную экспозицию.
Чтобы с сокращением экспозиции посетители музея не стали получать меньше информации, сотрудники «Дома Метенкова» придумали воспользоваться аудиогидами. Затея простая — раз уж какое-то время интересующиеся историей фотографического дела на Урале не смогут видеть часть экспонатов, об этих убранных в запасники предметах будут рассказывать аудиогиды. В связи с этим «Дом Метенкова» обратился за помощью к горожанам:
«В музейной сфере использование аудиогидов стало неотъемлемым элементом экспозиционно-выставочной работы и взаимодействия посетителей с историей и искусством. Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, если хотите поддержать это начинание. Данные нужны для поддержки проекта в рамках городского инициативного бюджетирования. Они не разглашаются».
Оставить данные с предложением помощи музею можно по ссылке.
Такие лишние хлопоты у «Дома Метенкова» возникли по причине благой. В здании, где проходили интересные фотовыставки и всегда можно было увидеть раритетные фотоаппараты, начинается ремонт. Вернётся музей в похорошевшие, свежеотремонтированные помещения.
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