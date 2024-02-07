Фотографический музей Метенкова в Екатеринбурге временно переезжает

«В музейной сфере использование аудиогидов стало неотъемлемым элементом экспозиционно-выставочной работы и взаимодействия посетителей с историей и искусством. Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, если хотите поддержать это начинание. Данные нужны для поддержки проекта в рамках городского инициативного бюджетирования. Они не разглашаются».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости