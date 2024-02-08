Всех влюблённых Музей истории Екатеринбурга поздравит фарфорово

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новая выставка откроется завтра, 14 февраля, в «Доме Качки» (как чаще всего сейчас называют главную резиденцию Музея истории Екатеринбурга, напоминая о дореволюционных хозяевах здания). Все экспонаты выставки изготовлены из фарфора.Открытие выставки «Фарфорист» приурочено к празднованию Дня влюблённых, который в 2024 году выпал на середину недели. Основой экспозиции послужили предметы из личной коллекции главного художника Сысертского завода художественного фарфора Николая Иноземцева. Во многом благодаря его вкусу и таланту продукция предприятия многие десятилетия пользовалась большим спросом и прославилась далеко за пределами Свердловской области.«На выставке будут показаны и ставшие визитной карточкой Сысертского завода статуэтки, созданные по мотивам сказов Павла Петровича Бажова: «Рябинушка», «Хозяйка Медной горы», а также сувенирные изделия, посвященные юбилею писателя. Значительное место отведено фотографиям, документам и мемориальным предметам из семейного архива», — анонсирует выставку Музей истории Екатеринбурга.На открытие выставки, которое начнётся в пять часов вечера, пройти можно будет только по пригласительным билетам. Все же, у кого приглашений нет, смогут приобрести билет на посещение «Фарфориста» со следующего дня, то есть с четверга. Времени на это будет предостаточно — продлится выставка до 19 мая.