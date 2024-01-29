Ближайшая суббота — День шигирского идола в Музее истории Урала

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Двенадцатый год подряд в Екатеринбурге отметят День шигирского идола. В этом году в Музее истории и археологии Урала древнейшему рукотворному артефакту из дерева посветят субботу, 10 февраля.На февраль памятная дата выпадает потому, что именно в этом месяце в 1890 году на Шигирском торфянике, территориально располагающемся в границах современной Кировградской области была найдена деревяная скульптура, всемирно признанная самой старой в истории человеческой цивилизации. Очень скоро идол был перевезён в Екатеринбург, одной из главных достопримечательностей которого сейчас является.Залы Музея истории и археологии Урала в День шигирского идола станут доступны для бесплатных посещений. В течение рабочего дня по экспозиции «Шигирская кладовая» пройдёт 5 экскурсий (тоже бесплатно) на которых объяснят значение резных изображений на «теле» идола и покажут другие артефакты, найденные в Шигирском торфянике. Кроме того, в программе праздника: рисование наскальных изображений песком и лекция доктора исторических наук Ольги Корочковой «Когда и почему человек стал рисовать и что из этого получилось».Чтобы попасть на лекцию и экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону +7 (343) 358-95-27, поскольку количество мест ограничено.