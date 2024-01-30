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Денис Драгунский летит в Екатеринбург

20.08 Понедельник, 5 февраля 2024
Фото из соцсетей
«Лечу в Екатеринбург!», — сообщил сегодня через персональный телеграм-канал известный российский писатель, сын популярного советского писателя. А уже завтра, 6 февраля, Денис Драгунский встретиться с уральскими поклонниками в Ельцин Центре.

В Екатеринбург писатель Денис Драгунский приезжает далеко не в первый раз — главный город Среднего Урала ему понравился, а екатеринбуржцы ответили взаимностью талантливому, остроумному автору рассказов, романов, сценариев и публицистических материалов. Встречи с ним проходят при большом стечении читателей и в тёплой обстановке.

В нынешний свой визит Денис Драгунский выступит в Зале Свободы Ельцин Центра. Тема творческого вечера обозначена им как «Два города». Но речь больше всего будет идти, конечно, о родном городе писателя, о Москве. Помимо воспоминаний из детства, писатель поделится с пришедшими на творческий вечер своими мыслями о современной литературе, о её роли в 21 веке. Формат мероприятия позволит задать столичному гостю вопросы из зала и попросить его об автографе.

Начало встречи Дениса Драгунского с читателями запланировано на семь часов вечера. Вход свободный, но по предварительной регистрации на официальном сайте Ельцин Центра.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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12:43 В Екатеринбурге жильцы дома на Латвийской больше месяца страдали от запаха фекалий после потопа
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11:05 Трёх детей из горящего дома спасли пожарные в Реже
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