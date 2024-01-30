Сборник мультиков для взрослых покажет в Екатеринбурге музей для взрослых

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский «Музей об ЭТОМ» предлагает ценителям эротики закончить рабочую неделю просмотром анимации, не предназначенной для детских глаз. Просмотр её состоится завтра вечером, 2 февраля.Сборник анимации с возрастным рейтингом «18+» составлен из рисованных фильмов, созданных в разных странах мира. Все они посвящены телесности человека и любовным взаимоотношениям мужчины и женщины. Программа составлена организаторами фестиваля уральского кино «Ойка» и киноклубом «Последний ряд». Продюсер «Ойки» будет присутствовать на сеансе и по окончании последнего мультфильма программы предложит собравшимся обсудить увиденное.Организаторы мероприятия предупреждают, что желающим попасть на просмотр, возможно, придётся показать паспорт, а кроме того - мероприятие платное.