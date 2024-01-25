В субботу по центру Екатеринбурга проползёт гигантский полоз

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завтра, 27 января, в полдень в центре Екатеринбурга ожидается редкое явление. На радость детворе и взрослым по нескольким улицам города проползёт сказочный полоз.Завтрашней прогулки по городу гигантский полоз ожидает в здании 52 на проспекте Ленина — в так называемом Креативном кластере «Л52». Необычное существо создано команда творческого объединения «Шорох» в рамках проекта «Страна Картония» по подобию того сказочного существа, что было описано в сказах Павла Бажова (а кто-то разглядит некоторое портретное сходство головы змеюки с самим прославленным уральским писателем).«Проползновение» полоза по проспекту Ленина, а затем и по улице Бажова посвящено празднованию 145-летия со дня рождения писателя. После прогулки бажовский полоз вернётся в Креативный кластер «Л52», где заляжет на какое-то время в одном из залов выставки «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска». Каждый гражданин получит возможность в течение второй половины дня прийти в «Л52» и сфотографироваться с выползшим со страниц «Малахитовой шкатулки» персонажем.