Поговорить об искусстве на английском предложит Музей Андеграунда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новый интересный и полезный проект готовит для своих посетителей Музей Андеграунда, расположенный в Екатеринбурге на улице Добролюбова. С началом февраля здесь можно будет не только полюбоваться современным изобразительным искусством, но и попрактиковаться в английском.С 1 февраля в Музее Андеграунда стартует образовательный проект — клуб «Разговоры об искусстве на английском». Суть начинания простая: музей набирает группу из десяти человек, которые будет собираться раз в неделю, ходить по залам музея и обсуждать увиденное по-английски. Темами обсуждений могут становиться не только полотна и статуэтки из собрания основателя музея, Павла Неганова, но и, например, модные тенденции в художественном творчестве.Занятия Клуба позволят изучающим английский язык пополнить словарный запас, узнать, как звучат на «инглише» некоторые искусствоведческие термины и попробовать самим строить и озвучивать фразы на иностранном языке. Проводить занятия группы будет филолог, сотрудница Музея Бориса Ельцина Анастасия Лоцман.Чтобы стать «членом Клуба» можно попытаться забронировать себе место в группе. Но нужно помнить, что количество мест крайне ограничено, а встречи клуба — платные.