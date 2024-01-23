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Известный театральный деятель запустит цикл лекций в Ельцин Центре
Фото из соцсетей
В первый день февраля в Ельцин Центре с лекцией выступит Олег Лоевский. Известный театральный критик, основатель фестиваля «Реальный театр» порассуждает о революционном влиянии «Гамлета» на зрителя и общество.
Более того, слушателям лекции Олег Лоевский предложит взглянуть на историю XX века в России глазами шекспировского персонажа. Что бы привело Гамлета в ужас от увиденного? А что, напротив, в восторг? На эти вопросы известный театральный деятель попытается ответить в ходе февральской лекции.
Лекцией «Революция взгляда: Гамлет в меняющемся мире» Олег Лоевский запустит 1 февраля большой авторский цикл, озаглавленный им как «Революции в театре – революции во мне». Помимо «гамлетовской» запланированы ещё четыре «революционные» лекции, речь в которых пойдёт о Мейерхольде, Чехове, современной драматургии, о детском театре. Вход на каждую из лекций будет свободным, но по регистрации на официальном сайте Ельцин Центра.
Имя Олега Лоевского хорошо известно каждому уральцу, интересующемуся театром. Долгое время замдиректора по творческим вопросам Екатеринбургского театра юного зрителя, основатель и художественный директор фестиваля «Реальный театр», арт-директор ещё нескольких фестивалей, он всегда отличался неординарной точкой зрения на постановки и собственной креативностью.
Более того, слушателям лекции Олег Лоевский предложит взглянуть на историю XX века в России глазами шекспировского персонажа. Что бы привело Гамлета в ужас от увиденного? А что, напротив, в восторг? На эти вопросы известный театральный деятель попытается ответить в ходе февральской лекции.
Лекцией «Революция взгляда: Гамлет в меняющемся мире» Олег Лоевский запустит 1 февраля большой авторский цикл, озаглавленный им как «Революции в театре – революции во мне». Помимо «гамлетовской» запланированы ещё четыре «революционные» лекции, речь в которых пойдёт о Мейерхольде, Чехове, современной драматургии, о детском театре. Вход на каждую из лекций будет свободным, но по регистрации на официальном сайте Ельцин Центра.
Имя Олега Лоевского хорошо известно каждому уральцу, интересующемуся театром. Долгое время замдиректора по творческим вопросам Екатеринбургского театра юного зрителя, основатель и художественный директор фестиваля «Реальный театр», арт-директор ещё нескольких фестивалей, он всегда отличался неординарной точкой зрения на постановки и собственной креативностью.
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