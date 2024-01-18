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С очередной лекцией в Екатеринбург приедет известный литературовед и публицист
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Александр Архангельский, известный российский литературовед и публицист, стал частным гостем уральской столицы. В каждый свой приезд он выступает в Ельцин Центре с интереснейшими лекциями на разные темы. Очередное такое выступление будет уже менее, чем через неделю.
Название новой лекции Александра Архангельского — «Философский ледокол: свободная мысль в несвободной стране». В ней он порассуждает о тех причинах, по которым пора застоя совпала с расцветом гуманитарной мысли в СССР. Будут упомянуты такие выдающиеся философы, как Мамардашвили и Щедровицкий, затронута будет философия Гумилева, рассмотрено творчество братьев Стругацких. Неизбежно возникнут параллели между массовым отъездом из страны советских диссидентов и недавней масштабной волной новой эмиграции.
Лекция «Философский ледокол: свободная мысль в несвободной стране» входит в авторский цикл Александра Архангельского «1970-е. Застой в политике: движение в культуре». Это третья по счёту лекция в цикле, и далеко не последняя. Будет ещё как минимум пять, которые расписаны предварительно до июня.
О философском ледоколе Александр Архангельский расскажет в кинозале Ельцин Центра вечером 28 января. Билеты можно приобрести на сайте.
Название новой лекции Александра Архангельского — «Философский ледокол: свободная мысль в несвободной стране». В ней он порассуждает о тех причинах, по которым пора застоя совпала с расцветом гуманитарной мысли в СССР. Будут упомянуты такие выдающиеся философы, как Мамардашвили и Щедровицкий, затронута будет философия Гумилева, рассмотрено творчество братьев Стругацких. Неизбежно возникнут параллели между массовым отъездом из страны советских диссидентов и недавней масштабной волной новой эмиграции.
Лекция «Философский ледокол: свободная мысль в несвободной стране» входит в авторский цикл Александра Архангельского «1970-е. Застой в политике: движение в культуре». Это третья по счёту лекция в цикле, и далеко не последняя. Будет ещё как минимум пять, которые расписаны предварительно до июня.
О философском ледоколе Александр Архангельский расскажет в кинозале Ельцин Центра вечером 28 января. Билеты можно приобрести на сайте.
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