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Творчество нейросетей обсудят на лекции в Ельцин Центре
Фото: Вечерние Ведомости
Нейросети стремительно меняют современный мир, захватывая всё новые сферы человеческой деятельности. А заметнее всего они влияют на творческие профессии, для кого-то становясь удобным инструментом, а кого-то пугая перспективой заменить человека искусственным разумом.
Именно о творческом применении нейросетей пойдёт речь на лекции, которая состоится в Ельцин Центре в предпоследний день января. Автор лекции — профессор Сколтеха, руководитель центра прикладного ИИ, доктор физико-математических наук, руководитель научной группы AIRI Евгений Бурнаев. Он расскажет о том, в каких видах искусств уже активно используются нейросети и попытается развеять у слушателей страх потерять работу из-за слишком «талантливого» искусственного разума.
Лекция Евгения Бурнаева «Нейросети и творчество. Генеративный искусственный интеллект» начнётся в Медиазале Ельцин Центра 30 января в 7 часов вечера. Пройти на неё можно будет бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
С лекции 30 января Ельцин Центр запускает целый цикл подобных мероприятий, посвящённый современным технологиям. Каждое из них планируется на конец последующих месяцев: на 29 февраля намечена лекция «Суперкомпьютеры и искусственный интеллект», на 28 марта — «Искусственный интеллект для медицины», а на 25 апреля — «Как обмануть искусственный интеллект?».
Именно о творческом применении нейросетей пойдёт речь на лекции, которая состоится в Ельцин Центре в предпоследний день января. Автор лекции — профессор Сколтеха, руководитель центра прикладного ИИ, доктор физико-математических наук, руководитель научной группы AIRI Евгений Бурнаев. Он расскажет о том, в каких видах искусств уже активно используются нейросети и попытается развеять у слушателей страх потерять работу из-за слишком «талантливого» искусственного разума.
Лекция Евгения Бурнаева «Нейросети и творчество. Генеративный искусственный интеллект» начнётся в Медиазале Ельцин Центра 30 января в 7 часов вечера. Пройти на неё можно будет бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.
С лекции 30 января Ельцин Центр запускает целый цикл подобных мероприятий, посвящённый современным технологиям. Каждое из них планируется на конец последующих месяцев: на 29 февраля намечена лекция «Суперкомпьютеры и искусственный интеллект», на 28 марта — «Искусственный интеллект для медицины», а на 25 апреля — «Как обмануть искусственный интеллект?».
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