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Секреты легендарного Уральского музея молодёжи раскроют в Ельцин Центре
Фото: официальный сайт Ельцин Центра / yeltsin.ru
В ближайшую субботу, 20 января, Ельцин Центр приглашает екатеринбуржцев вспомнить одно из ярчайших местных явлений культуры постперестроечного периода — Уральский музей молодёжи. Бывший его директор Владимир Быкодоров проведёт экскурсию и расскажет о былом.
Уральский музей молодёжи был основан в самый разгар Перестройки на базе музея комсомола. Впоследствии он стал для современного уральского изобразительного искусства примерно тем же, чем был Свердловский рок-клуб для современной уральской музыки. Множество начинающих художников первые свои выставки устраивало именно в стенах Музея молодёжи, который был крайне дружелюбно настроен ко всем проявлениям чего-то нового, несформировавшегося, экспериментального. Разные, но всегда яркие и незабываемые выставки и арт-перформансы — до 300 в год — проходили в старинном особняке, где сейчас расположен Музей истории Екатеринбурга, все девяностые и половину «нулевых» годов. Наконец, в 2006 году после серии искусственно созданных скандалов Уральский музей молодёжи закрылся, навсегда оставшись в памяти тех, кто хотя бы раз посещал его.
В Ельцин Центре в ближайшую субботу пройдёт экскурсия по выставке под названием «Семейная библиотека Вавилона». Экскурсоводами станут бывший директор Уральского музея молодёжи Владимир Быкодоров и художник-концептуалист Антон Кузьмин, чей творческий путь во много начинался именно с легендарного музея. Начало мероприятия в 5 часов вечера в Круглом зале Ельцин Центра. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте.
Уральский музей молодёжи был основан в самый разгар Перестройки на базе музея комсомола. Впоследствии он стал для современного уральского изобразительного искусства примерно тем же, чем был Свердловский рок-клуб для современной уральской музыки. Множество начинающих художников первые свои выставки устраивало именно в стенах Музея молодёжи, который был крайне дружелюбно настроен ко всем проявлениям чего-то нового, несформировавшегося, экспериментального. Разные, но всегда яркие и незабываемые выставки и арт-перформансы — до 300 в год — проходили в старинном особняке, где сейчас расположен Музей истории Екатеринбурга, все девяностые и половину «нулевых» годов. Наконец, в 2006 году после серии искусственно созданных скандалов Уральский музей молодёжи закрылся, навсегда оставшись в памяти тех, кто хотя бы раз посещал его.
В Ельцин Центре в ближайшую субботу пройдёт экскурсия по выставке под названием «Семейная библиотека Вавилона». Экскурсоводами станут бывший директор Уральского музея молодёжи Владимир Быкодоров и художник-концептуалист Антон Кузьмин, чей творческий путь во много начинался именно с легендарного музея. Начало мероприятия в 5 часов вечера в Круглом зале Ельцин Центра. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте.
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