Сысертский фестиваль «Лето на Заводе» остался без денег

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Главный летний фестиваль в Сысерти, который проводился на территории старинного уральского завода, в 2024 году может не состояться. Об этом сообщило «Агентство развития Сысерти».Причина, по которой проведение фестиваля «Лето на Заводе» в этом году оказалось под большим вопросом, самая приземлённая — деньги. Фонд президентских грантов не стал выделять деньги организаторам сысертского феста. Шанс, что «Лето на Заводе» всё же состоится, только один, и заключается он в том, что «Агентству развития Сысерти» удастся найти альтернативный источник финансирования. А это непросто, учитывая солидную сумму, которая на подготовку и проведения масштабного мероприятия требуется, — 14 с половиной миллионов рублей. Информационное агентство «Моменты» приводит слова креативного директора кластера Ильи Орлова-Бунина: «Фестиваль «Лето на Заводе» — это не бизнес, и сам себя в полном объеме проект содержать не может».Сысертский фестиваль задумывался и начал проводиться ради поддержки интересного исторического пространства — одного из старейших заводов Урала. Несмотря на название и статус «летнего» фестиваля, активности данного мероприятия проходят с мая по сентябрь. А это — и выставки, и концерты, и выступления театральных и танцевальных команд. Летом 2023 года, по оценкам организаторов фестиваля, «Лето на Заводе» приняло 150 тысяч посетителей.