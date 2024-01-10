Посвященная сказам Бажова выставка открылась в библиотеке Белинского в Екатеринбурге

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Выставка произведений учащихся Детской художественной школы Полевского, посвященная сказам Бажова, открылась в Свердловской областной библиотеке им. Белинского.На выставке, посвященной в том числе 145-летию со дня рождения Павла Бажова, экспонируются 15 произведений в разных техниках – «живопись», «графика», «смешанная техника».«Не один десяток лет рисуем мы бажовских героев, сказы зачитаны, а все есть живой интерес и вдохновение – та самая живинка в деле – вот и снова глядит в упор Хозяйка Медной горы, ящерки складываются в немыслимые узоры, полыхает золотом кружение Огневушки-поскакушки, летят из-под Серебряного копытца камни-самоцветы», – цитирует пресс-служба библиотеки им. Белинского преподавателя истории искусств Детской художественной школы Полевского Ольгу Доброву.Сообщается, что выставка будет работать в основном здании библиотеки до 29 февраля, вход свободный.