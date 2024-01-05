Екатеринбуржцы стали на 57% больше посещать развлекательные мероприятия в новогодние каникулы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В течение десяти дней каникул с 30 декабря по 8 января количество проданных билетов на развлекательные мероприятия (за исключением кино) выросло на 57% по сравнению с прошлым годом. Средний чек на развлекательные мероприятия также увеличился на 21,5%, достигнув 4 359 рублей. Такими данными поделилась «Яндекс Афиша».В топ-3 наиболее популярных событий, на которые покупали билеты, вошли «Шоу воды, огня и света», концерт симфонического оркестра «Cinema Madley: Интерстеллар» и новогоднее представление «Новогодняя ёлка в теплом шапито!»Кино оставалось самым популярным видом развлечения (54,8%). В лидерах по просмотрам: «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Три богатыря и пуп земли», «Мальчик и птица» и «Феррари».На концерты пришлось 14,4% заказов. В топе продаж билетов в Екатеринбурге концерт симфонического оркестра «Cinema Madley: Интерстеллар», выступления Дианы Арбениной и Ночных снайперов, а также концерты хип-хоп исполнителя Yanix и группы «Мельница».Театральные постановки также пользовались популярностью, среди них были постановки Свердловского театра драмы «Магнит», «Анна Каренина», «Ханума» и «Близость», а также спектакль «Екатерина Великая» в Театре музыкальной комедии и «Охота на мужчин» во Дворце молодёжи.