О Капсуле времени можно побольше узнать на одной из станций екатеринбургского метро

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургский метрополитен, хоть и никак не прирастёт станциями, зато уже имеющиеся легко трансформирует то в концертный зал, то в выставочную площадку. Очередная выставка открылась на «Площади 1905 года».На колонах пользующейся наибольшей популярностью у пассажиров станции метро «Площадь 1905 года» теперь можно увидеть фотографии, запечатлевшие разные «этапы жизни» Капсулы времени, которую с большой помпой извлекли на свет летом ушедшего, 2023 года. Одни из снимков документируют подготовку Капсулы в 1973 году и размещение в неё различных предметов «для потомков». На других зафиксирован момент закладки Капсулы в землю в центре Свердловска.В экспозиции есть и совсем новые фотографии. На них — извлечение 50-летней Капсулы времени, вскрытие её, изучение артефактов из прошлого. На самых свежих фотоизображениях зафиксирована закладка новой Капсулы времени, которую отправили под землю до 2073 года.Фотовыставка, посвящённая Капсуле времени, — это совместный проект Екатеринбургского метрополитена и Музея истории Екатеринбурга, сотрудники которого исполняли ведущую роль в исследовании послания из 1973 года. Выставка будет доступна для осмотра пассажирами метрополитена до 31 января.