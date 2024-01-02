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О Капсуле времени можно побольше узнать на одной из станций екатеринбургского метро
Фото: Музей истории Екатеринбурга / t.me/ekbmuseum1
Екатеринбургский метрополитен, хоть и никак не прирастёт станциями, зато уже имеющиеся легко трансформирует то в концертный зал, то в выставочную площадку. Очередная выставка открылась на «Площади 1905 года».
На колонах пользующейся наибольшей популярностью у пассажиров станции метро «Площадь 1905 года» теперь можно увидеть фотографии, запечатлевшие разные «этапы жизни» Капсулы времени, которую с большой помпой извлекли на свет летом ушедшего, 2023 года. Одни из снимков документируют подготовку Капсулы в 1973 году и размещение в неё различных предметов «для потомков». На других зафиксирован момент закладки Капсулы в землю в центре Свердловска.
В экспозиции есть и совсем новые фотографии. На них — извлечение 50-летней Капсулы времени, вскрытие её, изучение артефактов из прошлого. На самых свежих фотоизображениях зафиксирована закладка новой Капсулы времени, которую отправили под землю до 2073 года.
Фотовыставка, посвящённая Капсуле времени, — это совместный проект Екатеринбургского метрополитена и Музея истории Екатеринбурга, сотрудники которого исполняли ведущую роль в исследовании послания из 1973 года. Выставка будет доступна для осмотра пассажирами метрополитена до 31 января.
На колонах пользующейся наибольшей популярностью у пассажиров станции метро «Площадь 1905 года» теперь можно увидеть фотографии, запечатлевшие разные «этапы жизни» Капсулы времени, которую с большой помпой извлекли на свет летом ушедшего, 2023 года. Одни из снимков документируют подготовку Капсулы в 1973 году и размещение в неё различных предметов «для потомков». На других зафиксирован момент закладки Капсулы в землю в центре Свердловска.
В экспозиции есть и совсем новые фотографии. На них — извлечение 50-летней Капсулы времени, вскрытие её, изучение артефактов из прошлого. На самых свежих фотоизображениях зафиксирована закладка новой Капсулы времени, которую отправили под землю до 2073 года.
Фотовыставка, посвящённая Капсуле времени, — это совместный проект Екатеринбургского метрополитена и Музея истории Екатеринбурга, сотрудники которого исполняли ведущую роль в исследовании послания из 1973 года. Выставка будет доступна для осмотра пассажирами метрополитена до 31 января.
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