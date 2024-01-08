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Свердловскую область за 2023 год посетили более трёх миллионов туристов
Фото: Камень на реке Чусовой, Владислав Постников / Вечерние ведомости
Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова рассказала, что более трёх миллионов туристов посетили Свердловскую область в 2023 году.
Сообщается, что продолжается развитие национальных туристских маршрутов.
«Так, был разработан вариант Демидовского маршрута, адаптированный для школьников на период каникул. По этому автобусному маршруту в 2023 году проехало более 380 человек. А трёхдневных тур по Императорскому маршруту посетили свыше 150 туристов», – рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области.
Кроме того, отмечается рос популярности промышленного туризма.
«Побывать с экскурсией на производстве смогли 25 тысяч туристов. Это почти в два раз больше, чем годом ранее. К участию в программе развития промышленного туризма в 2023 году присоединились Староуткинский металлургический завод, Ураласбест, Уральский турбинный завод, Святогор, Фарфор Сысерти, Уральский мрамор и другие предприятия области», – сообщают уральские чиновники.
По словам главной туристической чиновницы области Тукановой, на 2024 год стоят задачи увеличить поток туристов регион ещё больше, в том числе за счёт гостей из других стран.
Сообщается, что продолжается развитие национальных туристских маршрутов.
«Так, был разработан вариант Демидовского маршрута, адаптированный для школьников на период каникул. По этому автобусному маршруту в 2023 году проехало более 380 человек. А трёхдневных тур по Императорскому маршруту посетили свыше 150 туристов», – рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области.
Кроме того, отмечается рос популярности промышленного туризма.
«Побывать с экскурсией на производстве смогли 25 тысяч туристов. Это почти в два раз больше, чем годом ранее. К участию в программе развития промышленного туризма в 2023 году присоединились Староуткинский металлургический завод, Ураласбест, Уральский турбинный завод, Святогор, Фарфор Сысерти, Уральский мрамор и другие предприятия области», – сообщают уральские чиновники.
По словам главной туристической чиновницы области Тукановой, на 2024 год стоят задачи увеличить поток туристов регион ещё больше, в том числе за счёт гостей из других стран.
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