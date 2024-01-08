Свердловскую область за 2023 год посетили более трёх миллионов туристов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова рассказала, что более трёх миллионов туристов посетили Свердловскую область в 2023 году.Сообщается, что продолжается развитие национальных туристских маршрутов.«Так, был разработан вариант Демидовского маршрута, адаптированный для школьников на период каникул. По этому автобусному маршруту в 2023 году проехало более 380 человек. А трёхдневных тур по Императорскому маршруту посетили свыше 150 туристов», – рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области.Кроме того, отмечается рос популярности промышленного туризма.«Побывать с экскурсией на производстве смогли 25 тысяч туристов. Это почти в два раз больше, чем годом ранее. К участию в программе развития промышленного туризма в 2023 году присоединились Староуткинский металлургический завод, Ураласбест, Уральский турбинный завод, Святогор, Фарфор Сысерти, Уральский мрамор и другие предприятия области», – сообщают уральские чиновники.По словам главной туристической чиновницы области Тукановой, на 2024 год стоят задачи увеличить поток туристов регион ещё больше, в том числе за счёт гостей из других стран.