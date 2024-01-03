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Рождественскую вечёрку устроит «Фолкъ-Толкъ» в Музее истории Екатеринбурга

13.03 Воскресенье, 7 января 2024
Фото: Музей истории Екатеринбурга / t.me/ekbmuseum1
Культурное объединение «Фолкъ-Толкъ» в понедельник, 8 января, устроит рождественскую вечёрку. Местом проведения праздничного мероприятия в традиционном народном стиле станет «Дом Качки» на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге.

Праздничными вечёрками отмечали рождественскую неделю в уральских деревнях дореволюционной России. Крестьяне колядовали, устраивали «дискотеки» с танцами и пением, развлекались святочными играми. Эти традиции напомнит «Фолкъ-Толкъ» уральцам завтра. В программе вечёрки вертепное представление и колядки в исполнении детского фольклорного ансамбля «Звонцы», традиционное пение и колядки от Фольклорного ансамбля «Перезвон», бытовые танцы и кадрили русских крестьян Урала от Школы уральской кадрили. На протяжение всего мероприятия народную музыку будет исполнять коллектив музыкантов под руководством Богдана Венгловского.

Гостям «Дома Качки» (он же — Музей истории Екатеринбурга) предлагается приходить на рождественскую вечёрку в одежде, стилизованной под старинные русские наряды, и принести с собой сладости, которыми можно «откупаться» от колядовщиков. Впрочем, в современной одежде и без сладкого на праздник пропустят тоже — по билетам музея. Начнётся мероприятие в два часа дня.

Культурное объединение «Фолкъ-Толкъ» было основано в 2015 году. Главная цель его — сохранение и популяризация традиционной народной культуры.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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