Рождественскую вечёрку устроит «Фолкъ-Толкъ» в Музее истории Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Культурное объединение «Фолкъ-Толкъ» в понедельник, 8 января, устроит рождественскую вечёрку. Местом проведения праздничного мероприятия в традиционном народном стиле станет «Дом Качки» на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге.Праздничными вечёрками отмечали рождественскую неделю в уральских деревнях дореволюционной России. Крестьяне колядовали, устраивали «дискотеки» с танцами и пением, развлекались святочными играми. Эти традиции напомнит «Фолкъ-Толкъ» уральцам завтра. В программе вечёрки вертепное представление и колядки в исполнении детского фольклорного ансамбля «Звонцы», традиционное пение и колядки от Фольклорного ансамбля «Перезвон», бытовые танцы и кадрили русских крестьян Урала от Школы уральской кадрили. На протяжение всего мероприятия народную музыку будет исполнять коллектив музыкантов под руководством Богдана Венгловского.Гостям «Дома Качки» (он же — Музей истории Екатеринбурга) предлагается приходить на рождественскую вечёрку в одежде, стилизованной под старинные русские наряды, и принести с собой сладости, которыми можно «откупаться» от колядовщиков. Впрочем, в современной одежде и без сладкого на праздник пропустят тоже — по билетам музея. Начнётся мероприятие в два часа дня.Культурное объединение «Фолкъ-Толкъ» было основано в 2015 году. Главная цель его — сохранение и популяризация традиционной народной культуры.