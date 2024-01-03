Возрастное ограничение 18+
Тамбовский электро-фолк-коллектив даст бесплатный концерт в Ельцин Центре
Фото: ВК-группа «Макфа» / vk.com/makfaaa
В первую субботу 2024 года, 6 января, для екатеринбуржцев дадут бесплатный концерт гости из Тамбова. Выступление группы «Макфа» пройдёт в Атриуме Ельцин Центра.
Коллектив «Макфа» исполняет электронную музыку с сильной фолковой составляющей. Исполнитель и автор песен — Валерия Бурова. Аранжировками музыки «Макфы» занимается Денис Глухенький, на ударных — Андрей Капралов, а партии бас-гитары исполняет Владислав Овчинников.
«Макфа» — проект совсем молодой, но уже успел поучаствовать во многих музыкальных фестивалях, в том числе в «Ночи музыки». В интернете несложно найти под десяток записанных коллективом треков, на парочку из которых сняты видеоклипы. Основной темой своего творчества «Макфа» заявляет борьбу с внутренним «я» и с внешним миром, а песни называет «историями о том, как человек проживает все стадии принятия неизбежного».
Субботний концерт в Ельцин Центре начнётся в 19:00. Вход на него свободный, но требуется предварительная регистрация через сайт.
Коллектив «Макфа» исполняет электронную музыку с сильной фолковой составляющей. Исполнитель и автор песен — Валерия Бурова. Аранжировками музыки «Макфы» занимается Денис Глухенький, на ударных — Андрей Капралов, а партии бас-гитары исполняет Владислав Овчинников.
«Макфа» — проект совсем молодой, но уже успел поучаствовать во многих музыкальных фестивалях, в том числе в «Ночи музыки». В интернете несложно найти под десяток записанных коллективом треков, на парочку из которых сняты видеоклипы. Основной темой своего творчества «Макфа» заявляет борьбу с внутренним «я» и с внешним миром, а песни называет «историями о том, как человек проживает все стадии принятия неизбежного».
Субботний концерт в Ельцин Центре начнётся в 19:00. Вход на него свободный, но требуется предварительная регистрация через сайт.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поэтический мастер-класс проведут в Ельцин Центре
03 января 2024
03 января 2024
Сотни екатеринбуржцев приняли участие в «Забеге обещаний» и других забегах первого дня нового года
01 января 2024
01 января 2024