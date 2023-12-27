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Сысерсткий музей маленького Бажова приглашает на святки

17.39 Среда, 3 января 2024
Фото: телеграм-канал «Литературный квартал» / t.me/lit_kvartal
Традиционно, по-крестьянски отметят Рождество в музее Паши Бажова, что находится в Сысерти. Здесь с 5 января и по самый конец первого месяца года устроят святки.

Святочные обряды пройдут на территории крестьянской усадьбы, в которой первые годы жизни провёл будущий выдающийся уральский писатель-сказитель. В праздничной программе: гадания, гуляния, катания на санках, борьба на опоясках, колядование, ряжение и коллективное пение. Скучно точно не будет.

В музее в святочные дни ожидается большой наплыв, поэтому до конца месяца принимают только группы от 10 до 25 человек и по предварительной записи. Записаться можно, например, по телефону (34374) 6-16-18.

Музей Паши Бажова расположен в Сысерти на улице Володарского. В качестве музейного пространства он работает с 1982 года. В Сысерти Павел Бажов вместе с родителями прожил до 1906 года, пока не переехал в Екатеринбург.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:16 Братья-школьники избили двух детей в Нижнем Тагиле
13:41 Поэтический мастер-класс проведут в Ельцин Центре
13:21 На 2024 год РЭК «подарила» екатеринбуржцем рост тарифа на вывоз мусора
13:15 Зарезавший мужчину ножом у «Гринвича» житель Екатеринбурга помещён в СИЗО до 29 февраля
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23:47 На выставке «Россия» в Москве можно найти дракончиков из сысертского фарфора
19:05 Умер уральский художник Лев Карнаухов
18:59 Екатеринбург попал в топ популярных направлений для туристов-одиночек в январе
18:49 Более половины екатеринбуржцев с трудом вливаются в работу после новогодних праздников
15:16 Сотрудники ДПС поймали больше 30 пьяных водителей в Свердловской области первого января
14:03 Появились дополнительные электрички из Екатеринбурга в Верхотурье в формате «тур выходного дня»
12:56 МЧС в Новоуральске дарит многодетным семьям пожарные извещатели
11:43 Екатеринбуржец добился отмены штрафа за неправильную перевозку ребенка
10:53 В Свердловской области ожидаются сильнейшие морозы
07:38 На ещё 12 станций вблизи Екатеринбурга можно добраться за 37 рублей в рамках единого городского тарифа электричек
21:38 Более 6 тысяч человек в новогоднюю ночь побывали на центральной площади Екатеринбурга
18:57 Сотни екатеринбуржцев приняли участие в «Забеге обещаний» и других забегах первого дня нового года
18:10 В потёмках встречали Новый год жители одного из домов в Среднеуральске
17:46 Заминка в расписании поездов произошла накануне на станции Екатеринбург-Пассажирский
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