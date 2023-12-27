Возрастное ограничение 18+
Сысерсткий музей маленького Бажова приглашает на святки
Фото: телеграм-канал «Литературный квартал» / t.me/lit_kvartal
Традиционно, по-крестьянски отметят Рождество в музее Паши Бажова, что находится в Сысерти. Здесь с 5 января и по самый конец первого месяца года устроят святки.
Святочные обряды пройдут на территории крестьянской усадьбы, в которой первые годы жизни провёл будущий выдающийся уральский писатель-сказитель. В праздничной программе: гадания, гуляния, катания на санках, борьба на опоясках, колядование, ряжение и коллективное пение. Скучно точно не будет.
В музее в святочные дни ожидается большой наплыв, поэтому до конца месяца принимают только группы от 10 до 25 человек и по предварительной записи. Записаться можно, например, по телефону (34374) 6-16-18.
Музей Паши Бажова расположен в Сысерти на улице Володарского. В качестве музейного пространства он работает с 1982 года. В Сысерти Павел Бажов вместе с родителями прожил до 1906 года, пока не переехал в Екатеринбург.
Святочные обряды пройдут на территории крестьянской усадьбы, в которой первые годы жизни провёл будущий выдающийся уральский писатель-сказитель. В праздничной программе: гадания, гуляния, катания на санках, борьба на опоясках, колядование, ряжение и коллективное пение. Скучно точно не будет.
В музее в святочные дни ожидается большой наплыв, поэтому до конца месяца принимают только группы от 10 до 25 человек и по предварительной записи. Записаться можно, например, по телефону (34374) 6-16-18.
Музей Паши Бажова расположен в Сысерти на улице Володарского. В качестве музейного пространства он работает с 1982 года. В Сысерти Павел Бажов вместе с родителями прожил до 1906 года, пока не переехал в Екатеринбург.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Музей истории Екатеринбурга приглашает на Святочные гадания
27 декабря 2023
27 декабря 2023
В Екатеринбурге стартовали новогодние вечеринки категории «18+»
26 декабря 2023
26 декабря 2023