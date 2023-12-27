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Новогоднюю экскурсию для самых маленьких проводит Музей Бориса Ельцина
Фото: Вечерние Ведомости
Казалось бы, музей первого президента России в Ельцин Центре — место совсем не для детей. Однако, его сотрудники решили доказать, что это не так, и организовали экскурсии для самых маленьких посетителей.
Экскурсия «Новогодний переполох» рассчитана на малышей от 4 до 7 лет. Деток проведут по залам музея, чтобы показать те экспонаты, которые могут заинтересовать даже детей. Сама экскурсия проходит в игровой и даже сказочной форме. Попутно деток экскурсоводы учат основам музейного дела, рассказывают о правилах хранения экспонатов. Под финал мероприятия припасён небольшой мастер-класс по изготовлению своими руками «волшебного фонаря».
Первый «Новогодний переполох» прошёл в Музее Бориса Ельцина 30 декабря. Экскурсия будет повторяться на протяжении всей недели, начиная со вторника. Начало её — ровно в полдень. Билет можно приобрести в кассах Ельцин Центра или забронировать на его официальном сайте.
Экскурсия «Новогодний переполох» рассчитана на малышей от 4 до 7 лет. Деток проведут по залам музея, чтобы показать те экспонаты, которые могут заинтересовать даже детей. Сама экскурсия проходит в игровой и даже сказочной форме. Попутно деток экскурсоводы учат основам музейного дела, рассказывают о правилах хранения экспонатов. Под финал мероприятия припасён небольшой мастер-класс по изготовлению своими руками «волшебного фонаря».
Первый «Новогодний переполох» прошёл в Музее Бориса Ельцина 30 декабря. Экскурсия будет повторяться на протяжении всей недели, начиная со вторника. Начало её — ровно в полдень. Билет можно приобрести в кассах Ельцин Центра или забронировать на его официальном сайте.
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