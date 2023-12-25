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Музей истории Екатеринбурга приглашает на Святочные гадания
Фото: Вечерние Ведомости
Одним из первых мероприятий Музея истории Екатеринбурга станут Святочные гадания. В «Доме Качки» их устроят в полдень, 7 января.
«С момента восхождения первой звезды в ночь с 6 на 7 января на Руси наступали Святки», — напоминают сотрудники Музея истории Екатеринбурга. — «Традиционно до 19 января молодежь колядовала и одевалась в карнавальные костюмы, а под конец — гадала. По преданиям во время Святок на землю приходят души наших предков, и именно они могут рассказать о том, что нам суждено».
Вопреки традиции, Святочные гадания в «Доме Качки» будут не ночными, а дневными. Это позволит принимать участие в них целыми семьями, включая детей. Носит мероприятие образовательный характер и в развлекательной форме познакомит посетителей музея с дореволюционными обычаями. Билеты на Святочные гадания в «Доме Качки» можно приобрести уже сейчас на сайте.
Напомним, «Дом Качки» на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге — это основная резиденция Музея. Так это здание называют сотрудники музея потому, что одно время принадлежал семье горного инженера по фамилии Качка.
«С момента восхождения первой звезды в ночь с 6 на 7 января на Руси наступали Святки», — напоминают сотрудники Музея истории Екатеринбурга. — «Традиционно до 19 января молодежь колядовала и одевалась в карнавальные костюмы, а под конец — гадала. По преданиям во время Святок на землю приходят души наших предков, и именно они могут рассказать о том, что нам суждено».
Вопреки традиции, Святочные гадания в «Доме Качки» будут не ночными, а дневными. Это позволит принимать участие в них целыми семьями, включая детей. Носит мероприятие образовательный характер и в развлекательной форме познакомит посетителей музея с дореволюционными обычаями. Билеты на Святочные гадания в «Доме Качки» можно приобрести уже сейчас на сайте.
Напомним, «Дом Качки» на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге — это основная резиденция Музея. Так это здание называют сотрудники музея потому, что одно время принадлежал семье горного инженера по фамилии Качка.
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