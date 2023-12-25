Возрастное ограничение 18+

Пространство бывшего екатеринбургского кинотеатра «Заря» продолжает трансформироваться

19.11 Понедельник, 25 декабря 2023
Фото: телеграм-канал «Пространство Заря» / t.me/zaryaofficial
«Долгоиграющий» ремонт продолжает облагораживать здание на границе двух екатеринбургских микрорайонов — Эльмаша и Уралмаша. В нём до недавнего времени располагался кинотеатр «Заря», а сейчас обживается культурное пространство.

В этом году был отремонтирован фасад здания №2 по улице Баумана. Существенно изменилась и площадка перед бывшим кинотеатрам. А теперь ремонтные работы продолжаются в интерьерах «Зари». Они охватывают два больших помещения, которые ранее служили кинозалами. Одно из них продолжает выполнять функции кинопросмотровой, а во втором зале проходят лекции, концерты, спектакли.

Как сообщает команда «Пространства Заря», один из залов под конец 2023 года красят стены и перекрывают пол, а во втором меняют трубы водоотведения. Задача с трубами оказалась непростой, поскольку они замурованы и, чтобы произвести замену, приходилось взламывать стену, а после восстанавливать её поверхность.

До конца года закончить капитальный ремонт в «Пространстве Заря» не успеют. Видоизменяться помещения продолжат в следующем году. Но ремонтные работы и мероприятия «Пространства» организованы таким образом, что не мешают друг другу. Так, на прошлой недели в «Заре» проходила выставка уральских аниматоров, а в просмотровом зале «крутили» их мультфильмы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На ремонт первоуральских сетей водоснабжения обещают выделить 50 миллионов
25 декабря 2023
У Гурзуфской котельной в Екатеринбурге, на которой весной надломилась труба, вновь стало на одну трубу меньше
24 декабря 2023
Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал трамвайную ветку в Академическом районе Екатеринбурга
25 декабря 2023
Вооружённые люди вломились на политическое мероприятие в Екатеринбурге
23 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек

В юбилейный год для экосистемы рассказываем о проектах, ставших важными элементами кода российской культуры
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:42 Водители Свердловской области подключились к всероссийскому флэшмобу «Автоёлка»
19:11 Пространство бывшего екатеринбургского кинотеатра «Заря» продолжает трансформироваться
18:29 Дело о сентябрьском убийстве рассмотрят в Артинском суде
17:32 Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга получил от УФАС предупреждение
17:23 В приоритете у екатеринбуржцев в новом году – образование, здоровье, клининг и ремонт
16:59 Свердловские отделения почты будут работать в обычном режиме со 2 января
16:35 В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре и метелях 26 и 27 декабря
16:25 Сбежавший наркоторговец, который хотел «поиграть» со следствием, был пойман под Екатеринбургом
16:15 В Екатеринбурге пройдёт встреча с потомком сибирских купцов и мамой первой мисс СССР
16:07 Ещё пять городов включили в тарифную зону екатеринбургской агломерации
15:46 Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал трамвайную ветку в Академическом районе Екатеринбурга
15:09 Очевидец помог избежать гибели на пожаре в свердловском селе Аракаево
14:46 Финансирование программы развития Режевского городского округа увеличили на 156,4 миллиона
14:06 За год на свердловских предприятиях на рабочих местах умерло 156 человек
13:38 Свердловский бодибилдер получил условный срок за заказ из интернета
13:08 Жительницу Берёзовского отправили в колонию за нападение с ножом на уже третьего сожителя
12:33 Из-за ДТП около Ачита на Пермском тракте полностью перекрыто движение
11:56 В Каменском районе директор с бухгалтером потратили почти 20 миллионов корпоративных средств
11:34 Свердловское молодёжное «Яблоко» предложило партии выдвинуть Дунцову в президенты
11:04 На ремонт первоуральских сетей водоснабжения обещают выделить 50 миллионов
10:33 Пациентка Рефтинской городской больницы пожаловалась на условия в стационаре
10:01 Треть екатеринбуржцев используют нейросети для работы
09:27 В Екатеринбурге ищут двух подростков 14 и 16 лет
21:16 «Автомобилист» уверенно победил «Ладу» на выезде и поднялся в турнирной таблице
18:20 На новой неделе в Свердловской области незначительно похолодает
16:16 ГИБДД предупреждает автомобилистов о сложной обстановке на дорогах из-за ледяного дождя в Свердловской области
Все новости Свердловской области
17:42 В Белграде протестующие заблокировали улицу перед правительственным зданием
16:42 В ГД внесли законопроект о психологической поддержке безработных
15:28 В Псковской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам
12:37 Опрос: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок
11:34 В Белграде прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов
10:58 Глава Центробанка объяснила подорожание яиц высоким спросом
17:28 «Новые люди» выдвигают Владислава Даванкова кандидатом в президенты
12:03 «Партия социальной защиты» выдвинула своего кандидата на президентские выборы
20:45 ЦИК отказала Екатерине Дунцовой выйти на этап сбора подписей для участия в выборах президента России
20:16 КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в президенты России
19:54 Кандидатом в президенты России от «Гражданской инициативы» выдвинут Борис Надеждин
10:58 В Чехии днём траура после стрельбы в университете объявили 23 декабря
17:59 В России испытывают новую формулу препарата для лечения пародонтита
17:32 Призыв осени-2024 будет проходить с использованием единого реестра повесток
16:45 Матвиенко заверила об отсутствии намерений повышать налоги для бизнеса
11:44 После Колорадо ещё 16 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах на их территории
11:20 Депутаты предлагают частично компенсировать ипотеку при рождении детей
17:27 Телеканал оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ из-за клипа Баскова
14:50 В 29 регионах россияне смогут дистанционно проголосовать на мартовских выборах президента
13:49 Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин для езды в иномарках
13:14 Заявки в ЦИК на участие в выборах президента России подали 16 человек
12:21 Кокаин на шесть с половиной миллиардов изъяли сотрудники ФСБ в Москве
10:55 Производителям скоропортящихся товаров могут сократить сроки выплат
10:27 Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах из-за участия в мятеже
17:21 Корвалол и другие спиртосодержащие лекарства могут начать продавать как алкоголь
15:38 В издательство книг писателя Акунина пришли с обысками
Все новости России и мира
19:42 Водители Свердловской области подключились к всероссийскому флэшмобу «Автоёлка»
19:11 Пространство бывшего екатеринбургского кинотеатра «Заря» продолжает трансформироваться
18:29 Дело о сентябрьском убийстве рассмотрят в Артинском суде
17:32 Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга получил от УФАС предупреждение
17:23 В приоритете у екатеринбуржцев в новом году – образование, здоровье, клининг и ремонт
16:59 Свердловские отделения почты будут работать в обычном режиме со 2 января
16:35 В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре и метелях 26 и 27 декабря
16:25 Сбежавший наркоторговец, который хотел «поиграть» со следствием, был пойман под Екатеринбургом
16:15 В Екатеринбурге пройдёт встреча с потомком сибирских купцов и мамой первой мисс СССР
16:07 Ещё пять городов включили в тарифную зону екатеринбургской агломерации
15:46 Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал трамвайную ветку в Академическом районе Екатеринбурга
15:09 Очевидец помог избежать гибели на пожаре в свердловском селе Аракаево
14:52 Пермская телебашня зажигает новогодние огни
14:46 Финансирование программы развития Режевского городского округа увеличили на 156,4 миллиона
14:43 В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом
14:06 За год на свердловских предприятиях на рабочих местах умерло 156 человек
13:38 Свердловский бодибилдер получил условный срок за заказ из интернета
13:08 Жительницу Берёзовского отправили в колонию за нападение с ножом на уже третьего сожителя
12:33 Из-за ДТП около Ачита на Пермском тракте полностью перекрыто движение
11:56 В Каменском районе директор с бухгалтером потратили почти 20 миллионов корпоративных средств
11:34 Свердловское молодёжное «Яблоко» предложило партии выдвинуть Дунцову в президенты
11:04 На ремонт первоуральских сетей водоснабжения обещают выделить 50 миллионов
10:33 Пациентка Рефтинской городской больницы пожаловалась на условия в стационаре
10:31 В Горьковке состоится экологический стендап
10:25 Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов
10:01 Треть екатеринбуржцев используют нейросети для работы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK