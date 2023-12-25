Пространство бывшего екатеринбургского кинотеатра «Заря» продолжает трансформироваться

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

«Долгоиграющий» ремонт продолжает облагораживать здание на границе двух екатеринбургских микрорайонов — Эльмаша и Уралмаша. В нём до недавнего времени располагался кинотеатр «Заря», а сейчас обживается культурное пространство.В этом году был отремонтирован фасад здания №2 по улице Баумана. Существенно изменилась и площадка перед бывшим кинотеатрам. А теперь ремонтные работы продолжаются в интерьерах «Зари». Они охватывают два больших помещения, которые ранее служили кинозалами. Одно из них продолжает выполнять функции кинопросмотровой, а во втором зале проходят лекции, концерты, спектакли.Как сообщает команда «Пространства Заря», один из залов под конец 2023 года красят стены и перекрывают пол, а во втором меняют трубы водоотведения. Задача с трубами оказалась непростой, поскольку они замурованы и, чтобы произвести замену, приходилось взламывать стену, а после восстанавливать её поверхность.До конца года закончить капитальный ремонт в «Пространстве Заря» не успеют. Видоизменяться помещения продолжат в следующем году. Но ремонтные работы и мероприятия «Пространства» организованы таким образом, что не мешают друг другу. Так, на прошлой недели в «Заре» проходила выставка уральских аниматоров, а в просмотровом зале «крутили» их мультфильмы.