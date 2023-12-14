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«Театр на большом экране» устраивает для ценителей Ельцин Центр
Стоп-кадр трейлера фильма-спектакля «Риголетто»
Уникальную возможность увидеть современные шедевры мирового театра предлагает екатеринбуржцам Ельцин Центр. Здесь на большом экране показывают видеоверсии иностранных балетов, опер и мюзиклов.
Ближайший сеанс «Театра на большом экране» — в субботу, 23 декабря. В кинозале Ельцин Центра покажут оперу «Риголетто» в постановке Филиппа Штёльцля. И если с самим произведением Джузеппе Верди уральцы прекрасно знакомы, то спектакль этот могли увидеть, лишь если ездили на Брегенцский фестиваль, на котором в 2019 году состоялась его премьера. Запечатлённый же на века, он теперь доступен гораздо большему количеству зрителей.
А через два дня, 25 декабря, на том же экране продемонстрируют балет «Рождественская оратория» в постановке прославленного Джона Ноймайера. В основу спектакля положена музыка Баха, в данном случае — жизнерадостная и оптимистичная. Посредством бального танца артисты пересказывают известные библейские сюжеты.
Иностранные спектакли на большом экране в Ельцин Центре демонстрируются на языке оригиналов с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести онлайн, на официальном сайте Ельцин Центра.
Ближайший сеанс «Театра на большом экране» — в субботу, 23 декабря. В кинозале Ельцин Центра покажут оперу «Риголетто» в постановке Филиппа Штёльцля. И если с самим произведением Джузеппе Верди уральцы прекрасно знакомы, то спектакль этот могли увидеть, лишь если ездили на Брегенцский фестиваль, на котором в 2019 году состоялась его премьера. Запечатлённый же на века, он теперь доступен гораздо большему количеству зрителей.
А через два дня, 25 декабря, на том же экране продемонстрируют балет «Рождественская оратория» в постановке прославленного Джона Ноймайера. В основу спектакля положена музыка Баха, в данном случае — жизнерадостная и оптимистичная. Посредством бального танца артисты пересказывают известные библейские сюжеты.
Иностранные спектакли на большом экране в Ельцин Центре демонстрируются на языке оригиналов с русскими субтитрами. Билеты можно приобрести онлайн, на официальном сайте Ельцин Центра.
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