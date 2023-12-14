В Белинке зазвучит музыка Геннадия Гладкова

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вечер памяти недавно ушедшего советского и российского композитора Геннадия Гладкова устроят в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского. В субботу, 16 декабря, помещение пристроя Белинки наполнится знакомыми и такими любимыми мелодиями.Геннадия Гладкова не стало в октябре уходящего года. Замечательный композитор скончался в родной Москве от острой сердечно-сосудистой недостаточности. За собой он оставил обширнейшее наследие в виде многочисленных симфоний, бессчётного количества детских песен и музыки к фильмам, среди которых такие всенародно любимые шедевры, как «Джентльмены удачи», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов».На вечере памяти Геннадия Гладкова можно будет услышать пластинки с мелодиями композитора из коллекции культуролога Тимофея Чаплюка. Начнётся мероприятие в 16:00.