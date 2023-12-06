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Несколько уральских стюардесс получили короны победительниц международного конкурса

19.39 Понедельник, 11 декабря 2023
Фото: официальный сайт конкурса «Топ стюардесс»
В минувшее воскресенье в Москве награждали победительниц Пятого международного конкурса «Топ стюардесс 2023». Среди лауреаток — сразу несколько девушек с Урала.

Две стюардессы компании «Уральские авиалинии» стали победительницами номинации «Гражданская авиация». Одна из них — Валентина Заречнова — молодая екатеринбурженка, вторая — Кристина Воейкова — родилась в Челябинске. Обеим девушкам надели на головы короны победительниц и вручили ленты «Королева неба».

Случайный выбор тоже выпал представительнице «Уральских авиалиний». На конкурсе приз «Королева удачи» вручали впервые: из зала пригласили зрителя, выбранного жребием, и он «самой-самой» назвал Алёну Коротаеву из Екатеринбурга. Кроме того, «Мисс зрительских симпатий» стала Мария Посадских. Она хоть и работает в авиакомпании Ямала, но родилась в Свердловской области, в Ревде, о чём в её родном городе не забыли.

Главной победительницей Пятого конкурса «Топ стюардесс» в этом году стала белорусская красавица Анна Титовец из компании «Belavia». Всего на конкурс поступило более 1000 заявок. В финал вышли 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний. Семь из них оказались уралочками из Челябинска, Екатеринбурга, Ревды, Верхней Салды. Кстати, уже начался приём заявок на конкурс 2024 года.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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19:39 Несколько уральских стюардесс получили короны победительниц международного конкурса
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18:28 Про уральских динозавров расскажут в «Пространстве Заря»
17:29 Улицу Коперника в уральской столице перекроют в двух местах
16:53 Из-за пожара из «Пассажа» в Екатеринбурге эвакуировали 500 человек
16:28 В Екатеринбурге обещают бесперебойную работу общественного транспорта
16:05 Житель Верхней Пышмы обварил ноги из-за прорыва горячей трубы
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13:31 В Екатеринбурге начался суд над обвиняемой в убийстве трех детей
13:18 Родители Миши Бахтина останутся ночевать в палатке возле здания свердловского Минздрава, пока их сыну не помогут
12:30 Шести автомобилистам помогли на уральских трассах в минувшие выходные
12:07 В Екатеринбурге хозяйка алабаев заплатит 62 тысячи за нападение питомцев
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