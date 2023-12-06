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Несколько уральских стюардесс получили короны победительниц международного конкурса
Фото: официальный сайт конкурса «Топ стюардесс»
В минувшее воскресенье в Москве награждали победительниц Пятого международного конкурса «Топ стюардесс 2023». Среди лауреаток — сразу несколько девушек с Урала.
Две стюардессы компании «Уральские авиалинии» стали победительницами номинации «Гражданская авиация». Одна из них — Валентина Заречнова — молодая екатеринбурженка, вторая — Кристина Воейкова — родилась в Челябинске. Обеим девушкам надели на головы короны победительниц и вручили ленты «Королева неба».
Случайный выбор тоже выпал представительнице «Уральских авиалиний». На конкурсе приз «Королева удачи» вручали впервые: из зала пригласили зрителя, выбранного жребием, и он «самой-самой» назвал Алёну Коротаеву из Екатеринбурга. Кроме того, «Мисс зрительских симпатий» стала Мария Посадских. Она хоть и работает в авиакомпании Ямала, но родилась в Свердловской области, в Ревде, о чём в её родном городе не забыли.
Главной победительницей Пятого конкурса «Топ стюардесс» в этом году стала белорусская красавица Анна Титовец из компании «Belavia». Всего на конкурс поступило более 1000 заявок. В финал вышли 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний. Семь из них оказались уралочками из Челябинска, Екатеринбурга, Ревды, Верхней Салды. Кстати, уже начался приём заявок на конкурс 2024 года.
Две стюардессы компании «Уральские авиалинии» стали победительницами номинации «Гражданская авиация». Одна из них — Валентина Заречнова — молодая екатеринбурженка, вторая — Кристина Воейкова — родилась в Челябинске. Обеим девушкам надели на головы короны победительниц и вручили ленты «Королева неба».
Случайный выбор тоже выпал представительнице «Уральских авиалиний». На конкурсе приз «Королева удачи» вручали впервые: из зала пригласили зрителя, выбранного жребием, и он «самой-самой» назвал Алёну Коротаеву из Екатеринбурга. Кроме того, «Мисс зрительских симпатий» стала Мария Посадских. Она хоть и работает в авиакомпании Ямала, но родилась в Свердловской области, в Ревде, о чём в её родном городе не забыли.
Главной победительницей Пятого конкурса «Топ стюардесс» в этом году стала белорусская красавица Анна Титовец из компании «Belavia». Всего на конкурс поступило более 1000 заявок. В финал вышли 30 финалисток из более чем 10 авиакомпаний. Семь из них оказались уралочками из Челябинска, Екатеринбурга, Ревды, Верхней Салды. Кстати, уже начался приём заявок на конкурс 2024 года.
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