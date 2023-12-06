Алтайское горловое пение зазвучит в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце надвигающейся недели в одном из клубов Екатеринбурга зазвучат фольклорные мотивы, привезённые с Алтая. С ними выступит ансамбль «Бай-Терек».Словосочетание «Бай Терек» переводится, как «Древо жизни». Такое название взял себе ансамбль горлового пения, основанный в посёлке Чемал республики Алтай. В коллектив входят трое жителей Алтая — Айан Енчинов, Эзендей Балбин и Кезер Данжеев. В своём творчестве они используют фольклорное наследие своей родины, которое представляют слушателям в трёх разных техниках горлового пения. Но используют они не только вокал. В арсенале алтайского трио — народные инструменты, которые для большей частью мира являются диковинной экзотикой, удивляющей одними только названиями: топшуур, икили, тунур, туюк-шоор, туйгактар.Долгое время «Бай-Терек» не покидал родных мест. Но благодаря Интернету и роликам на видеоплатформах слава об ансамбле разошлась далеко за пределы Алтая. Коллектив начал выезжать на музыкальные фестивали, а сейчас двинулся в тур по стране. Одной из остановок в этом турне станет Екатеринбург.В уральской столице трио с Алтая выступить 15 декабря в «Клубе Ц», расположенном по адресу «переулок Центральный рынок, 6».