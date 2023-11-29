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«Любовным напитком» уже на этой неделе «напоит» ценителей классики «Урал Опера Балет»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В театре «Урал Опера Балет» (он же — Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета) в конце этой недели состоится большая премьера. На суд зрителей предложат спектакль «Любовный напиток».
Опера «Любовный напиток» была написана итальянским композитором Гаэтано Доницетти в 1831-м году. В ней рассказывается о романтических злоключениях деревенского жителя Страны Басков, влюблённого в богатую крестьянку. Девушка слывёт неприступной красавицей и у Неморино (так зовут героя) одна надежда — на чудодейственный элексир, которым торгует бродячий лекарь. Этот сюжет подаётся в опере иронически, с изрядной долей юмора. Лёгкое, интригующее повествование и приятная мелодия сделали оперу Доницетти бессмертной, а «Романс Неморино» — одной из самых узнаваемых арий среди классических произведений.
В Екатеринбурге «Любовный напиток» уже ставили, но — именно в классическом ключе. Новая постановка отличается, например, тем, что действие её перенесено в в 50-е годы прошлого века. Это в первую очередь повлияло на стилистику всего спектакля и окрасило его в «ретро» оттенки. Режиссёром «Любовного напитка» в этой версии выступила Елизавета Корнеева. Хореограф — Ольга Васильева. Художник-постановщик — Екатерина Агений. Две главные партии исполнили аж восемь артистов труппы — в разные дни у Неморино и Адины будут другие лица и голоса.
Некоторые счастливчики, попавшие на этой неделе на открытую репетицию «Любовного напитка», уже смогли оценить качество новой постановки. Официальная премьера состоится вечером пятницы, а также в субботу и воскресенье. Билеты можно забронировать через сайт театра «Урал Опера Балет».
Опера «Любовный напиток» была написана итальянским композитором Гаэтано Доницетти в 1831-м году. В ней рассказывается о романтических злоключениях деревенского жителя Страны Басков, влюблённого в богатую крестьянку. Девушка слывёт неприступной красавицей и у Неморино (так зовут героя) одна надежда — на чудодейственный элексир, которым торгует бродячий лекарь. Этот сюжет подаётся в опере иронически, с изрядной долей юмора. Лёгкое, интригующее повествование и приятная мелодия сделали оперу Доницетти бессмертной, а «Романс Неморино» — одной из самых узнаваемых арий среди классических произведений.
В Екатеринбурге «Любовный напиток» уже ставили, но — именно в классическом ключе. Новая постановка отличается, например, тем, что действие её перенесено в в 50-е годы прошлого века. Это в первую очередь повлияло на стилистику всего спектакля и окрасило его в «ретро» оттенки. Режиссёром «Любовного напитка» в этой версии выступила Елизавета Корнеева. Хореограф — Ольга Васильева. Художник-постановщик — Екатерина Агений. Две главные партии исполнили аж восемь артистов труппы — в разные дни у Неморино и Адины будут другие лица и голоса.
Некоторые счастливчики, попавшие на этой неделе на открытую репетицию «Любовного напитка», уже смогли оценить качество новой постановки. Официальная премьера состоится вечером пятницы, а также в субботу и воскресенье. Билеты можно забронировать через сайт театра «Урал Опера Балет».
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