С творчеством самобытного скульптора из Белоярского посёлка познакомит Белинка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Учитель и скульптор из Белоярского посёлка станет героем завтрашней лекции, которую прочтут в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского. Скульптуры малой формы из свердловского посёлка разошлись по всему миру.Николай Зыков родился Нижнем Новгороде (тогда ещё Горьком), но уже к 10 годам стал свердловчанином, когда переехал вместе с родителями в Белоярский посёлок. Повзрослев, выпускник нижнетагильского училища прикладного искусства и исторического факультета Уральского государственного университета преподавал обществознание в поселковой школе. При этом он никогда не бросал художественного творчества — лепил из глины и вырезал из дерева фигурки, которые были высоко оценены отечественными и зарубежными знатоками изобразительного искусства. Сейчас эти скульптурки свердловского мастера выставлены в Суздале, Сергиеве-Посаде, Елабуге, хранятся в музеях и частных коллекциях России, США, Франции, Германии, Чехии. В Екатеринбурге ими можно полюбоваться в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, в Свердловском областном краеведческом музее и в Екатеринбургском музейном центре народного творчества «Гамаюн».Лекцию «Творческое наследие Николая Зыкова» подготовила главный научный сотрудник Художественного музея Эрнста Неизвестного Полина Губкина. Она расскажет слушателям о жизни Николая Зыкова, которого не стало почти 10 лет назад, а главным образом — о его самобытном взгляде и умелых руках, создавших сотни глиняных и деревяных мини-шедевров. Лекция запланирована на 7 декабря, на 18:00. Место проведения — актовый зал основного здания Белинки.