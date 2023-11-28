Известная екатеринбургская актриса станет обладательницей «Золотой маски»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Секретариат Союза театральных деятелей России, возглавляемый сейчас Александром Калягиным, единогласно проголосовал за присуждение почётной награды фестиваля «Золотая маска» актрисе из Екатеринбурга Тамаре Зиминой. Об этом сообщил уральский драматург, режиссёр, педагог и актёр Николай Коляда, в театре которого актриса служит со дня основания.Всего же Его Величеству Театру актриса Тамара Зимина отдала около 60 лет своей жизни. Родившаяся во Владивостоке в семье не вернувшегося с войны фронтовика, она отучилась в театральной студии Приморского драмтеатра, а в 1963 году уехала в Нижний Тагил, где вошла в труппу местного драмтеатра. Ещё через несколько лет талантливую актрису переманили в Свердловский театр драмы, где она и познакомилась с Николаем Колядой. Когда спустя десятилетия Коляда создал собственный театр, он начал приглашать Зимину в большинство постановок, и она стала одной из ведущих актрис «Коляда-театра».Среди самых значимых спектаклей в послужном списке Зиминой — «А зори здесь тихие», «Вдовий пароход», «Канотье», «Корабль дураков», «Уйди-уйди», «Курица», «Мадам Роза». Снималась актриса и в кино. Фильмография её включает под десяток кинокартин, в том числе «Угрюм-реку», «Ангелы революции», «Последняя «Милая Болгария»» и два ранних, свердловского периода фильма режиссёра Владимира Хотиненко «Спальный вагон» и «Патриотическая комедия».Известие о том, что Тамара Зимина получит «Золотую маску», стало известно Николаю Коляде накануне дня его рождения, которое он отмечает 4 декабря. Как признаётся выдающийся театральный деятель, для него это стало лучшим подарком. Хотя бы потому, что «Золотая маска» в какой-то мере исправит чудовищную несправедливость — у ярчайшей и талантливейшей екатеринбургской актрисы нет ни звания, ни государственных наград.