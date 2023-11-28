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Известная екатеринбургская актриса станет обладательницей «Золотой маски»
Фото: официальный сайт Коляда-Театра / www.kolyada-theatre.ru
Секретариат Союза театральных деятелей России, возглавляемый сейчас Александром Калягиным, единогласно проголосовал за присуждение почётной награды фестиваля «Золотая маска» актрисе из Екатеринбурга Тамаре Зиминой. Об этом сообщил уральский драматург, режиссёр, педагог и актёр Николай Коляда, в театре которого актриса служит со дня основания.
Всего же Его Величеству Театру актриса Тамара Зимина отдала около 60 лет своей жизни. Родившаяся во Владивостоке в семье не вернувшегося с войны фронтовика, она отучилась в театральной студии Приморского драмтеатра, а в 1963 году уехала в Нижний Тагил, где вошла в труппу местного драмтеатра. Ещё через несколько лет талантливую актрису переманили в Свердловский театр драмы, где она и познакомилась с Николаем Колядой. Когда спустя десятилетия Коляда создал собственный театр, он начал приглашать Зимину в большинство постановок, и она стала одной из ведущих актрис «Коляда-театра».
Среди самых значимых спектаклей в послужном списке Зиминой — «А зори здесь тихие», «Вдовий пароход», «Канотье», «Корабль дураков», «Уйди-уйди», «Курица», «Мадам Роза». Снималась актриса и в кино. Фильмография её включает под десяток кинокартин, в том числе «Угрюм-реку», «Ангелы революции», «Последняя «Милая Болгария»» и два ранних, свердловского периода фильма режиссёра Владимира Хотиненко «Спальный вагон» и «Патриотическая комедия».
Известие о том, что Тамара Зимина получит «Золотую маску», стало известно Николаю Коляде накануне дня его рождения, которое он отмечает 4 декабря. Как признаётся выдающийся театральный деятель, для него это стало лучшим подарком. Хотя бы потому, что «Золотая маска» в какой-то мере исправит чудовищную несправедливость — у ярчайшей и талантливейшей екатеринбургской актрисы нет ни звания, ни государственных наград.
Всего же Его Величеству Театру актриса Тамара Зимина отдала около 60 лет своей жизни. Родившаяся во Владивостоке в семье не вернувшегося с войны фронтовика, она отучилась в театральной студии Приморского драмтеатра, а в 1963 году уехала в Нижний Тагил, где вошла в труппу местного драмтеатра. Ещё через несколько лет талантливую актрису переманили в Свердловский театр драмы, где она и познакомилась с Николаем Колядой. Когда спустя десятилетия Коляда создал собственный театр, он начал приглашать Зимину в большинство постановок, и она стала одной из ведущих актрис «Коляда-театра».
Среди самых значимых спектаклей в послужном списке Зиминой — «А зори здесь тихие», «Вдовий пароход», «Канотье», «Корабль дураков», «Уйди-уйди», «Курица», «Мадам Роза». Снималась актриса и в кино. Фильмография её включает под десяток кинокартин, в том числе «Угрюм-реку», «Ангелы революции», «Последняя «Милая Болгария»» и два ранних, свердловского периода фильма режиссёра Владимира Хотиненко «Спальный вагон» и «Патриотическая комедия».
Известие о том, что Тамара Зимина получит «Золотую маску», стало известно Николаю Коляде накануне дня его рождения, которое он отмечает 4 декабря. Как признаётся выдающийся театральный деятель, для него это стало лучшим подарком. Хотя бы потому, что «Золотая маска» в какой-то мере исправит чудовищную несправедливость — у ярчайшей и талантливейшей екатеринбургской актрисы нет ни звания, ни государственных наград.
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