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Провести церемонию «Кинопробы» в Екатеринбурге помогла нейросеть
Стоп-кадр онлайн-трансляции на сайте фестиваля «Кинопроба»
В Екатеринбурге начал работу XX-ый Международный фестиваль-практикум «Кинопроба». Его организаторы постарались сделать церемонию открытия максимально наполненной сюрпризами.
Одним из самых ярких сюрпризов открытия «Кинопробы» стало появление на экране Дома кино симпатичной девушки, сгенерированной при помощи современных технологий. Нейра помогла провести церемонию известному поэту, радиоведущему и конферансье Вадиму Жуку, который в прошлый раз справлялся с этой задачей в гордом одиночестве. Нейра, в частности, объявляла членов жюри во всех категориях фестиваля (а среди них в этом году немало уральских знаменитостей — актёр Сергей Гамов, драматург Александр Архипов, молодая режиссёрка Наталья Саврас). Ещё одним сюрпризом открытия стало песенное приветствие участникам фестиваля в исполнении изобретателей кинематографа братьев Люмьер, тоже оживлённых при помощи компьютерных технологий.
Вадим Жук вкратце проанонсировал самые интересные пункты в фестивальной программе помимо конкурсных показов. А это — демонстрация документальных фильмов о кинематографистах, вечер памяти великого советского комедиографа Леонида Гайдая, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, выставка рисунков известного и — увы! — недавно скончавшегося актёра Сергей Дрейдена в Ельцин Центре.
Под финал церемонии открытия «Кинопробы» (но перед показом фильма открытия «Блондинка») на сцене Дома Кино выступила уральская рок-группа «Курара». Концерт, как и всю церемонию (а равно, как и многие грядущие мероприятия фестиваля) транслировали онлайн на сайте киносмотра.
Одним из самых ярких сюрпризов открытия «Кинопробы» стало появление на экране Дома кино симпатичной девушки, сгенерированной при помощи современных технологий. Нейра помогла провести церемонию известному поэту, радиоведущему и конферансье Вадиму Жуку, который в прошлый раз справлялся с этой задачей в гордом одиночестве. Нейра, в частности, объявляла членов жюри во всех категориях фестиваля (а среди них в этом году немало уральских знаменитостей — актёр Сергей Гамов, драматург Александр Архипов, молодая режиссёрка Наталья Саврас). Ещё одним сюрпризом открытия стало песенное приветствие участникам фестиваля в исполнении изобретателей кинематографа братьев Люмьер, тоже оживлённых при помощи компьютерных технологий.
Вадим Жук вкратце проанонсировал самые интересные пункты в фестивальной программе помимо конкурсных показов. А это — демонстрация документальных фильмов о кинематографистах, вечер памяти великого советского комедиографа Леонида Гайдая, которому в этом году исполнилось бы 100 лет, выставка рисунков известного и — увы! — недавно скончавшегося актёра Сергей Дрейдена в Ельцин Центре.
Под финал церемонии открытия «Кинопробы» (но перед показом фильма открытия «Блондинка») на сцене Дома Кино выступила уральская рок-группа «Курара». Концерт, как и всю церемонию (а равно, как и многие грядущие мероприятия фестиваля) транслировали онлайн на сайте киносмотра.
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