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В ближайшую пятницу в Екатеринбурге стартует юбилейная «КиноПроба»
Логотип фестиваля «КиноПроба»
В первый день зимы в Екатеринбурге начнёт работу Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба».В этом году он пройдёт в 20 уже раз.
Сроки проведения 20-го фестиваля «Кинопроба» — с 1 по 5 декабря. В этот период на двух площадках — в Доме Кино и в Ельцин Центре будут показаны десятки игровых, анимационных и документальных кинолент начинающих кинематографистов, некоторые из которых только что закончили обучение, а другие ещё учатся в различных учебных заведениях России и других стран. Зрители конкурсных сеансов, по сути, станут свидетелями первых робких шагов будущих кинорежиссёров и аниматоров. Вне конкурса в рамках фестиваля пройдут выставки и лекции, будут работать творческие лаборатории. Своими опытом и знаниями в формате мастер-классов будут делиться режиссёр Алексей Федорченко, оператор Алишер Хамидходжаев, сценарист Геннадий Островский, актёр Сергей Гамов.
Церемония открытия «Кинопробы» состоится пятничным вечером, в 19:00. На ней выступит рок-группа «Кураре». Фильмом открытия фестиваля станет новый фильм Владимира Мирзоева «Блондинка». Церемонию можно будет смотреть онлайн на официальном сайте фестиваля «Кинопроба».
Сроки проведения 20-го фестиваля «Кинопроба» — с 1 по 5 декабря. В этот период на двух площадках — в Доме Кино и в Ельцин Центре будут показаны десятки игровых, анимационных и документальных кинолент начинающих кинематографистов, некоторые из которых только что закончили обучение, а другие ещё учатся в различных учебных заведениях России и других стран. Зрители конкурсных сеансов, по сути, станут свидетелями первых робких шагов будущих кинорежиссёров и аниматоров. Вне конкурса в рамках фестиваля пройдут выставки и лекции, будут работать творческие лаборатории. Своими опытом и знаниями в формате мастер-классов будут делиться режиссёр Алексей Федорченко, оператор Алишер Хамидходжаев, сценарист Геннадий Островский, актёр Сергей Гамов.
Церемония открытия «Кинопробы» состоится пятничным вечером, в 19:00. На ней выступит рок-группа «Кураре». Фильмом открытия фестиваля станет новый фильм Владимира Мирзоева «Блондинка». Церемонию можно будет смотреть онлайн на официальном сайте фестиваля «Кинопроба».
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