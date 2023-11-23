В «Пространстве Заря» покажут документалку об уральском художнике-концептуалисте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральский художник-концептуалист Алексей Клюква стал героем документального фильма. Премьеру устроят в конце недели в бывшем кинотеатре Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга.«Пространство Заря» приглашает ценителей современного искусства на показ фильма «Тамогочи Художник». Сеанс состоится в пятницу, 3 декабря. Обещались быть и автор фильма, блогер Арсений Расковалов, и главный герой ленты —современный уральский художник Алексей Клюква. Они расскажут о своём творчестве, о том, как родилась идея фильма и о том, как проходили его съёмки.Алексей Клюква — участник выставок и Спецпроекта 6-й биеннале «Обнять и плакать», автор множества оригинальных графических работ и концептуального текста. В частности, им был придуман проект «Хреновые портреты» — серия нарочито плохо нарисованных по фотоснимкам портретов различных людей. Фильм «Тамогочи Художник» раскрывает неукротимую потребность в творчестве у художника и расследует его конфликт с реальностью.Показ фильма «Тамогочи Художник» начнётся в 18:00 в помещениях бывшего кинотеатра «Заря» (улица Баумана, 2).