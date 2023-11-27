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Книга выпускника УРГУ борется за голоса читателей в литературном конкурсе
Фрагмент обложки книги Алексея Иванова
Исторический роман «Бронепароходы» популярного писателя Алексей Иванова претендует на премию «Выбор читателей – 2023». Конкурс проводится книжным рекомендательным сервисом «Лайвлиб».
Книга «Бронепараходы» претендует на звание лучшей литературной новинки года (по версии пользователей «Лайвлиба») сразу по нескольким номинациям. Она присутствует в числе претендентов в разделах «Русская проза» и «Выбор экспертов». Среди конкурентов исторического романа — новые произведения Алисы Ардовой, Шамиля Идиатуллина, китайца Кима Чжи Хе, японки Митико Аоямы.
Напомним, что автор «Бронепароходов» Алексей Иванов родился в Нижнем Новгороде, но долгие годы жил в Екатеринбурге. Образование он получал в Уральском государственном университете, куда поступал сначала на факультут журналистики, а затем — на факультет искусствоведения. В его книгах очень много «екатеринбургских» примет, а одна из самых популярных так и называется — «Ёбург». В историческом романе «Бронепароходы» писатель в формате художественного произведения рассказывает о бурном послереволюционном периоде, и о войне, которая велась, в том числе, при помощи водного транспорта.
В выборе лучшей книжной новинки года не принимает участие профессиональное жюри. Победителя в три этапа определяют сами читатели путём простого онлайн-голосования. В этом году два этапа уже позади, с сегодняшнего числа проходит финал конкурса. Завершится голосование 11 декабря.
Книга «Бронепараходы» претендует на звание лучшей литературной новинки года (по версии пользователей «Лайвлиба») сразу по нескольким номинациям. Она присутствует в числе претендентов в разделах «Русская проза» и «Выбор экспертов». Среди конкурентов исторического романа — новые произведения Алисы Ардовой, Шамиля Идиатуллина, китайца Кима Чжи Хе, японки Митико Аоямы.
Напомним, что автор «Бронепароходов» Алексей Иванов родился в Нижнем Новгороде, но долгие годы жил в Екатеринбурге. Образование он получал в Уральском государственном университете, куда поступал сначала на факультут журналистики, а затем — на факультет искусствоведения. В его книгах очень много «екатеринбургских» примет, а одна из самых популярных так и называется — «Ёбург». В историческом романе «Бронепароходы» писатель в формате художественного произведения рассказывает о бурном послереволюционном периоде, и о войне, которая велась, в том числе, при помощи водного транспорта.
В выборе лучшей книжной новинки года не принимает участие профессиональное жюри. Победителя в три этапа определяют сами читатели путём простого онлайн-голосования. В этом году два этапа уже позади, с сегодняшнего числа проходит финал конкурса. Завершится голосование 11 декабря.
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