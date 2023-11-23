Книга Алексея Иванова «Ёбург» получит экранное воплощение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Продюсер Алексея Иванова сообщила через свой аккаунт в одной из опальных соцсетей, что ещё одну книгу популярного российского писателя собираются экранизировать. По словам Юлии Зайцевой, соответствующее соглашение было подписано в день рождения писателя, то есть всего несколько дней назад, 23 ноября.Алексей Иванов, пожалуй, самый экранизируемый из современных отечественных писателей. Экранизации получили его книги «Географ глобус пропил», «Тобол», «Общага-на-Крови» (фильм называется просто «Общага», «Сердце Пармы». В 2021 году был снят мини-сериал по книге Иванова «Пищеблок» про вампиров в советском пионерлагере. Стоит отметить, что все эти экранные версии ивановских книг становились заметными художественными событиями. Поэтому стоит ожидать, что и экранизация документального романа «Ёбург» при выходе на экраны как минимум привлечёт внимание публики и кинокритиков.«Ёбург» — один из самых «екатеринбургских» произведений писателя. Родившийся в Горьком (ранее и нынче — Нижний Новгород) Алесей Иванов значительную часть сознательной жизни прожил именно в Екатеринбурге, где учился в УРГУ, сначала на журналиста, а потом на культуролога. Екатеринбургская молодость отразилась во всех его книгах. Что касается романа «Ёбург», имеющего подзаголовок «Город храбрых», то в нём описывается суровая жизнь в уральской столице буйных 90-х, с их постоянными «разборками», «тёрками» и перестрелками. Но и с его духом независимости и надежд, с его шумным рок-клубом. Издана книга была в 2014 году.Любопытно, что первый раз об экранизации книги «Ёбург» Юлия Зайцева объявляла ровно два года назад, когда кинематографистам были проданы права на адаптацию литературного первоисточника. К слову, права были проданы ещё на две книги Иванова — «Псеголовцы» и «Золото бунта».