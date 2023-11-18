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В Верхней Пышме прошёл международный кинофестиваль «Медный цветок»
Кадр из фильма «Ой, то не вечер»
В Верхней Пышме раздали награды победителям кинофестиваля «Медный цветок». Главную награду получила молодая кинопостановщица из Москвы.
В этом году кинофестиваль «Медный цветок» проходил в Верхней Пышме в 5 раз. На развитие смотра указывает хотя бы тот факт, что почти вдвое выросло количество картин, присланных на конкурс, в сравнении с прошлым годом. На суд жюри было представлено 88 фильмов начинающих кинематографистов из 18 стран мира.
Гран-при фестиваля «Медный цветок» в этом году уехал в российскую столицу — он достался выпускнице ВГИКа Юлиане Гримуте за короткометражку «Ой, то не вечер». Несмотря на нежный возраст постановщицы (ей всего 23 года), она уже получала за свои короткометражные, фактически учебные работы, призы других киносмотров.
Церемония вручения наград победителям проходила во дворце культуры «Металлург». После неё собравшимся был показан фильм «Двенадцать» Алёны Моисеевой, к слову — ровесницы главной победительницы конкурса.
В этом году кинофестиваль «Медный цветок» проходил в Верхней Пышме в 5 раз. На развитие смотра указывает хотя бы тот факт, что почти вдвое выросло количество картин, присланных на конкурс, в сравнении с прошлым годом. На суд жюри было представлено 88 фильмов начинающих кинематографистов из 18 стран мира.
Гран-при фестиваля «Медный цветок» в этом году уехал в российскую столицу — он достался выпускнице ВГИКа Юлиане Гримуте за короткометражку «Ой, то не вечер». Несмотря на нежный возраст постановщицы (ей всего 23 года), она уже получала за свои короткометражные, фактически учебные работы, призы других киносмотров.
Церемония вручения наград победителям проходила во дворце культуры «Металлург». После неё собравшимся был показан фильм «Двенадцать» Алёны Моисеевой, к слову — ровесницы главной победительницы конкурса.
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