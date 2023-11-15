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«Визуальный мусор» превратился в выставленные на улицах Эльмаша произведения искусства
Фрагмент одного из эльмашевских коллажей
Жители микрорайона Эльмаш Орджоникидзевского административного района Екатеринбурга под чутким руководством художницы Кати Червонных поучаствовали в создании коллажей. Материалом для художественных работ послужил уличный «визуальный мусор» — рекламные объявления, афиши и вывески.
Совместное творчество проходило в рамках проекта «Мы говорим с Эльмашем, а он с нами». На протяжении четырёх недель художница Катя Червонных вместе с горожанами исследовала городскую среду микрорайона и собирала детали будущих коллажей. После переосмысления собранных текстовых кусочков их пересобрали заново. Пять лучших произведений вывесили на эльмашевских улочках, в местах скопления рекламных объявлений — на остановках общественного транспорта, в основном. Таким образом Эльмаш стал мини-выставкой для этих арт-объектов. Полюбоваться на них можно уже сейчас, воспользовавшись картой с указанием пунктов экспозиции. Но ещё лучше посетить презентацию проекта.
Состоится презентация творческой лаборатории «Мы говорим с Эльмашем, а он с нами» в ближайшую субботу, 25 ноября. В «Пространстве Заря» (улица Баумана, 2) художница и её помощники изложат суть проекта и расскажут, как именно создавались коллажи. Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.
Совместное творчество проходило в рамках проекта «Мы говорим с Эльмашем, а он с нами». На протяжении четырёх недель художница Катя Червонных вместе с горожанами исследовала городскую среду микрорайона и собирала детали будущих коллажей. После переосмысления собранных текстовых кусочков их пересобрали заново. Пять лучших произведений вывесили на эльмашевских улочках, в местах скопления рекламных объявлений — на остановках общественного транспорта, в основном. Таким образом Эльмаш стал мини-выставкой для этих арт-объектов. Полюбоваться на них можно уже сейчас, воспользовавшись картой с указанием пунктов экспозиции. Но ещё лучше посетить презентацию проекта.
Состоится презентация творческой лаборатории «Мы говорим с Эльмашем, а он с нами» в ближайшую субботу, 25 ноября. В «Пространстве Заря» (улица Баумана, 2) художница и её помощники изложат суть проекта и расскажут, как именно создавались коллажи. Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.
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