Новый фильм Полански с Рурком и Петровым вышел на экраны Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С сегодняшнего в кинотеатрах Екатеринбурга можно посмотреть долгожданный для поклонников американского актёра Микки Рурка и интернационального режиссёра Романа Полански фильм. Это сатирическая комедия под названием «Дворец».Под словом «Дворец» в данном случае подразумевается шикарный горный отель, в котором собирается пёстрая компания постояльцев. Тут и шумный американский миллионер, и чопорный английский джентльмен, и русские загадочные гости. Действие разворачивается в канун Нового года — последнего в 20 веке. В ожидании торжества все эти очень разные люди напиваются, ссорятся, устраивают разборки друг с другом, превращая роскошное здание в подобие сумасшедшего дома, в котором психи вырвались на свободу.Роман Полански, хоть и оказался в изгнанниках после проступков молодости, продолжает оставаться весьма влиятельным кинематографистом с безупречной творческой репутацией. Ему с лёгкостью удалось заполучить в новую работу звёзд мирового кино. Во «Дворце» самую яркую за последние лет десять роль сыграл стареющий Микки Рурк. На экране с ним соседствует россиянин Александр Петров (во второй уже раз после «Божьего человека» они снимаются вместе). А помимо них роли во «Дворце» сыграли француженка Фанни Ардан («Соседка»), англичанин Джон Клиз («Монти Пайтон»), португалец Хоакин Де Альмейда («Прямая явная угроза»).В связи с санкциями российские кинотеатры испытывают репертуарный голод, и за возможность продемонстрировать последнюю на сегодняшний день картину Романа Полански ухватились с радостью. Это при том, что «Дворец» вызывает крайне противоречивые впечатления у зрителей и кинокритиков, и уж точно не предназначен для семейного просмотра. В Екатеринбурге его показывают на вечерних сеансах практически все ещё функционирующие кинотеатры города.