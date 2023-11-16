Полувековой рубеж перешагнул Дворец молодёжи в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В минувшие выходные екатеринбургский Дворец молодёжи отметил первые 50 лет со дня своего появления. Официальная дата рождения этого культурно-образовательного учреждения — 19 ноября. В этот день в 1973 году здание неординарной архитектуры приняло первых посетителей. Выстроено оно было на месте старого ипподрома по проекту Геннадия Белянкина. Память об архитекторе запечатлена и на фронтоне с его горельефами — среди прочих изображений есть там и портрет автора.На сегодняшний день Дворец молодёжи — ведущий региональный центр дополнительного образования. Дворец объединяет более 15 подразделений, в том числе Региональный модельный центр, Региональный центр детско-юношеского туризма и краеведения. Ежегодно в подразделениях Дворца молодёжи по 144 программам обучаются свыше 9000 детей со всей Свердловской области.Но Дворец молодёжи — не только образовательное учреждение, но и значимый пункт на культурной карте города и области. Здесь регулярно проводят концерты, показывают спектакли. В разные годы на сцене Дворца молодёжи выступали Геннадий Хазанов, Эдита Пьеха, Алла Пугачева, Геннадий Хазанов. Становился он и местом для общения свердловчан с политическими деятелями — здесь проходили встречи граждан с Михаилом Горбачёвым, Борисом Ельциным, академиком Сахаровым, кубинским лидером Фиделем Кастро.Помимо юбилейных мероприятий, к 50-летию Дворца молодёжи была выпущена линейка одежды, в дизайн которой вкраплены изображения узнаваемых деталей в архитектуре этого строения. Для желающих стать обладателями «фирменных» худи, свитшотов и футболок, Дворец молодёжи приготовил конкурсы, победителей которых и наградят данными «мерчами».