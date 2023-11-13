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Два десятка мультиков от студентов УГАХУ покажут на «Кинопробе»
Логотип фестиваля «КиноПроба»
Чуть позже, чем списки участников «Кинопробы» в разделах игрового и документального кино, был опубликован и шорт-лист учебных анимационных фильмов. В нём преобладают работы студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета.
Двадцать мультиков от начинающих аниматоров выставил на Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» архитектурный вуз. Правда, на то, чтобы посмотреть их все, у зрителей уйдёт не больше часа, ведь хронометраж большинства из них не превышает и полутора минут. Хотя, есть и «гиганты» продолжительностью в 5 минут. Уже по названиям этих короткометражек становится понятно, что авторы многих из них вдохновлялись сегодняшним именинником: «Плотинка», «УЗТМ», «Наш город».
Немало анимационных лент прислали на конкурс и студенты московских учебных заведений — ВГИКа, школы дизайна НИУ ВШЭ, школы-студии «ШАР». А международный статус «Кинопробы» на сей раз поддержат наборы студенческих работ из лондонского Королевского колледжа искусств, университета искусств в Белграде, сразу нескольких школ анимации из Франции, а также начинающих аниматоров Америки, Германии, Польши и Японии.
В этом году фестиваль-практикум «Кинопроба» тоже юбиляр. Он пройдёт в Екатеринбурге в 20 уже раз.
Двадцать мультиков от начинающих аниматоров выставил на Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба» архитектурный вуз. Правда, на то, чтобы посмотреть их все, у зрителей уйдёт не больше часа, ведь хронометраж большинства из них не превышает и полутора минут. Хотя, есть и «гиганты» продолжительностью в 5 минут. Уже по названиям этих короткометражек становится понятно, что авторы многих из них вдохновлялись сегодняшним именинником: «Плотинка», «УЗТМ», «Наш город».
Немало анимационных лент прислали на конкурс и студенты московских учебных заведений — ВГИКа, школы дизайна НИУ ВШЭ, школы-студии «ШАР». А международный статус «Кинопробы» на сей раз поддержат наборы студенческих работ из лондонского Королевского колледжа искусств, университета искусств в Белграде, сразу нескольких школ анимации из Франции, а также начинающих аниматоров Америки, Германии, Польши и Японии.
В этом году фестиваль-практикум «Кинопроба» тоже юбиляр. Он пройдёт в Екатеринбурге в 20 уже раз.
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