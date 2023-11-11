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Екатеринбург обзавёлся собственной «Монополией»

11.39 Суббота, 18 ноября 2023
Фото: Атомстройкомплекс / www.atomstroy.net
Свой вариант популярной настольной игры «Монополия» выпустил один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга. Вместо традиционных «банков», «отелей», «заводов» и прочих лотов игрокам предлагается торговаться в ней за знаковую для уральской столицы недвижимость — за цирк под узнаваемой полусферой, за здание филармонии, за гостиницу Исеть. Некоторые административные здания Екатеринбурга — мэрия, резиденция губернатора, Заксобрание Свердловской области — в игре тоже выставлены на продажу.

Игру выпустила компания «Атомстройкомплекс» совместно с креативным брендинговым агентством «Дикий филин». За основу взята шутливая карта города, которую несколько лет назад разработал «Дикий филин». Поэтому на игровом поле можно увидеть призрак недостроенной телебашни или указатель «Город бесов».

В целом у «Атомной Монополии» правила те же самые, что и у «Монополии» традиционной — игрокам предлагается скупить как можно больше недвижимости, стараясь при этом банкротить противников. Выигрывает тот, у кого на руках набирается больше всего прибыльных архитектурных объектов. В игре действует своя валюта: на банкнотах нарисованы портреты известных деятелей прошлого, каким-то образом связанных с Екатеринбургом.

Неизвестно, поступит ли настолка «Атомная монополия» в свободную продажу. Пока что приобрести её можно будет только в декабре, при покупке реальной, а не игрушечной недвижимости у «Атомстройкомплекса».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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