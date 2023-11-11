Дочь уральского фотографа исполнила главную роль в полнометражном фильме про балерину

«Летом начались съемки и вот только недавно закончили. Залетели сразу на максималках, и в дождь и в снег, на московских крышах, и под колесами автомобилей, на вокзалах и в хостелах, даже в Вологду съездили, ну и самое WOW - танцы под водой», — пишет гордый родитель.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уральский фотограф Илья Новиков поделился в соцсетях радостной новостью — его старшая дочка Инна только что закончила съёмки в полнометражном фильме под названием «Пуанты для моей мамы». Девочка сыграла в нём главную роль.Как сообщает фотограф, внимание на Инну московские продюсеры фильма обратили благодаря статье в интернет-версии газеты «Ревдинский рабочий». Им показалось интересной внешность девочки — именно такой они и представляли героиню будущего фильма. Режиссёр Яна Недзвецкая связалась с семъёй Новиковых и попросила, чтобы они засняли видеовизтку Инны. Когда в Москве убедились, что девочка и разговаривает хорошо, и выглядит в кадре органично, они отдали роль ей.Помимо Инны Новиковой в фильме «Пуанты для моей мамы» (название, возможно, сократят до просто «Пуанты») сыграли Оксана Сташенко («Бумер», сериал «Возвращение Мухтара»), артист балета Сергей Филин, Сергей Фёдоров (телесериал «Кибердеревня»). Рассказывает фильм о юной балерине. Сейчас идёт процесс пост-продакшена.Про Инну Новикову известно, что родилась она в Ревде. Сейчас проходит обучение в Калининградском филиале Московской государственной академии хореографии.