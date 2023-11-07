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Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга

19.54 Среда, 15 ноября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Уже в 13 раз Музей истории Екатеринбурга собирается устроить новогодний бал. В этом году мероприятие будет носить название «Вальс Самоцветов» и будет посвящено 300-летнему юбилею города.

На вечер 16 ноября запланирован XIII Открытый Городской Бал в Доме генерала Качки. Он будет устроен в стилистике старинных, дореволюционных «вечеринок» высших сословий, какие проводились, в том числе, и в Екатеринбурге. Участникам бала расскажут о гардеробе и этикете «тусовок» того времени, покажут танцы, которые танцевались в домах благородных господ ХIX века. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «B-A-C-H». Поскольку тема нынешнего бала — не только юбилей Екатеринбурга, но и самоцветы, организаторы просят участников мероприятия наряды подбирать так, чтобы в них преобладали цвета популярных уральских камней — малахитовый, аметистовый, бирюзовый, яшмовый и рубиновый.

Несмотря на то, что цена билета на «Бал в доме Качки» довольно высока, горожане раскупают их с большой охотой. Сейчас, когда до мероприятия ещё больше месяца, в продаже осталось всего 16 билетов. Приобрести их можно, в том числе, онлайн.

К слову, многие екатеринбуржцы наверняка не догадываются, почему новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга называется «Балом в доме Качки». Разгадка названия очень простая — небольшой уютный особняк на улице Карла Либкнехта, где располагается сейчас музей, некогда принадлежал семье горного инженера по фамилии Качка. В семействе этом был и свой генерал — Александр Гаврилович Качка.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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