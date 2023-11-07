Возрастное ограничение 18+
Всего 16 билетов осталось на новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга
Фото: Вечерние Ведомости
Уже в 13 раз Музей истории Екатеринбурга собирается устроить новогодний бал. В этом году мероприятие будет носить название «Вальс Самоцветов» и будет посвящено 300-летнему юбилею города.
На вечер 16 ноября запланирован XIII Открытый Городской Бал в Доме генерала Качки. Он будет устроен в стилистике старинных, дореволюционных «вечеринок» высших сословий, какие проводились, в том числе, и в Екатеринбурге. Участникам бала расскажут о гардеробе и этикете «тусовок» того времени, покажут танцы, которые танцевались в домах благородных господ ХIX века. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «B-A-C-H». Поскольку тема нынешнего бала — не только юбилей Екатеринбурга, но и самоцветы, организаторы просят участников мероприятия наряды подбирать так, чтобы в них преобладали цвета популярных уральских камней — малахитовый, аметистовый, бирюзовый, яшмовый и рубиновый.
Несмотря на то, что цена билета на «Бал в доме Качки» довольно высока, горожане раскупают их с большой охотой. Сейчас, когда до мероприятия ещё больше месяца, в продаже осталось всего 16 билетов. Приобрести их можно, в том числе, онлайн.
К слову, многие екатеринбуржцы наверняка не догадываются, почему новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга называется «Балом в доме Качки». Разгадка названия очень простая — небольшой уютный особняк на улице Карла Либкнехта, где располагается сейчас музей, некогда принадлежал семье горного инженера по фамилии Качка. В семействе этом был и свой генерал — Александр Гаврилович Качка.
На вечер 16 ноября запланирован XIII Открытый Городской Бал в Доме генерала Качки. Он будет устроен в стилистике старинных, дореволюционных «вечеринок» высших сословий, какие проводились, в том числе, и в Екатеринбурге. Участникам бала расскажут о гардеробе и этикете «тусовок» того времени, покажут танцы, которые танцевались в домах благородных господ ХIX века. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр «B-A-C-H». Поскольку тема нынешнего бала — не только юбилей Екатеринбурга, но и самоцветы, организаторы просят участников мероприятия наряды подбирать так, чтобы в них преобладали цвета популярных уральских камней — малахитовый, аметистовый, бирюзовый, яшмовый и рубиновый.
Несмотря на то, что цена билета на «Бал в доме Качки» довольно высока, горожане раскупают их с большой охотой. Сейчас, когда до мероприятия ещё больше месяца, в продаже осталось всего 16 билетов. Приобрести их можно, в том числе, онлайн.
К слову, многие екатеринбуржцы наверняка не догадываются, почему новогодний бал от Музея истории Екатеринбурга называется «Балом в доме Качки». Разгадка названия очень простая — небольшой уютный особняк на улице Карла Либкнехта, где располагается сейчас музей, некогда принадлежал семье горного инженера по фамилии Качка. В семействе этом был и свой генерал — Александр Гаврилович Качка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбургская Капсула времени переехала из музея на завод
07 ноября 2023
07 ноября 2023
Стук копии старинного молота услышат екатеринбуржцы
08 ноября 2023
08 ноября 2023
Из Екатеринбурга запустят прямой рейс на зимний Байкал
11 ноября 2023
11 ноября 2023