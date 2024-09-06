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Два русских, ни одной литературы и строевая подготовка

Как начался учебный год в гуманитарном классе одной екатеринбургской гимназии

12.41 Четверг, 12 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
От редакции. Мама десятиклассницы из Екатеринбурга написала колонку о начале учебного года. По ее просьбе, мы не называем ее имя и гимназию. Что-то нам подсказывает, что такая ситуация — далеко не в единственной российской школе.

«Уважаемые родители! Завтра мы с ребятами дежурим и поднимаем флаг! Проконтролируйте по возможности, чтобы дети не опаздали к 7.30 и были одеты парадно», — читаю воскресное сообщение от нового классного руководителя в родительском чате.

Сообщение в неизменном виде висит до сих пор. На всякий случай, поинтересовалась у дочери, кто у них будет вести русский язык. Но важнее оказалось не кто будет вести, а сколько в принципе занятий планируется — всего два урока русского языка в неделю в 10 классе. Здесь надо подчеркнуть, что это — гуманитарный класс. После 9-го класса и многострадального ОГЭ дочь выбрала именно гуманитарный профильный класс, ей очень хотелось изучать больше искусства, литературы, поднажать, наконец, на языки, в том числе родной, великий и могучий. Но — два урока русского в неделю на постоянной основе…

А что с литературой? Я три раза пересмотрела электронное расписание вдоль и поперек и не обнаружила на этой неделе ни одного урока литературы. Вообще ни одного. На следующий понедельник предварительно выставили сразу три литературы, но учитель — «временный, пока не найдут другого». И этот временный учитель по какому-то стечению обстоятельств с начала сентября всё время занят. Поэтому в гуманитарном классе — пока ни одного урока литературы…

Учителей нет, замен нет, денег нет (держимся, улыбаемся и машем), просвета в темном царстве просвещения, похоже, тоже нет. Типичная атмосфера первого в учебном году родительского собрания.

А что есть? Есть открытие года — новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Старшеклассников ведут в спортзал, где физрук достаёт плакат и рассказывает им об основах боевой подготовки. Потом девушки и парни учатся ходить строем, маршировать «с правильной ноги» и выполнять команды. Кто в чем — юбки, туфли, пиджаки, костюмы… Форма пока не нужна, к сожалению или к счастью. На этой неделе они закрепили навыки и ходили маршем уже по кругу. Скоро детям обещают подвезти «автоматы» для сборки/разборки, а на теоретической части зачета будут спрашивать, чем отличается колонна от шеренги… Знаете, я одно время очень радовалась, что в школах появились нормальные учебники по старому доброму ОБЖ. Пару лет назад я с интересом прочитала почти весь учебник дочери. Там были действительно важные жизненные советы. Например, что делать, если вы вышли поздно вечером вынести мусор, идете через двор, и на вас внезапно напал злоумышленник? При этом у вас в руках — только ключ от дома! Я тогда подумала, что ОБЖ, пожалуй, один из самых важных уроков в школе, как и правила оказания первой помощи, умение вести себя в экстренной ситуации… Я даже позавидовала современным школьникам, потому что со своих уроков ОБЖ помню только «зарин-зоман» и поражающие факторы ядерного взрыва. Но всё вернулось к строевой и шагом-марш-кругом-отставить…

Но ведь, например, культура Родины — она ведь тоже нуждается в защите? Учителя литературы в ней нуждаются, как и педагоги в целом. Может быть, хотя бы в гуманитарных классах этот новый предмет когда-нибудь подкорректируют, и учебные часы будут распределять иначе?

Ещё у нас есть «Разговоры о важном». Рано утром в понедельник, сразу после поднятия флага, быть в парадном виде. О чем разговаривали на этой неделе? Дочь говорит: «Вроде про какую-то журналистику». Смотрю программу курса на сайте «Разговоров», тема — «Век информации», приурочена к 120-летию ТАСС. И вот что написано в сценарии к занятию в графе «Основные смыслы»: «Информационное агентство России ТАСС — источник достоверной, объективной и оперативной информации о событиях в стране и мире». Неплохая реклама с учётом обязательности урока по всей стране, по моему мнению. И там же написано, что цель занятия — «развитие навыков критического мышления» и что детей учат проверять информацию. Я, может быть, чего-то не понимаю, но как-то у меня не сходятся смыслы и цели конкретно этого занятия.

Там же, в рекомендуемом сценарии, есть забавный тест «Насколько ты медиаграмотный». Школьникам задают такой вопрос: «Новости какого телеканала вы бы проверили в других источниках?». Четыре варианта ответа: НТВ, Россия 1, ТВ3, всех. Я выбираю последний вариант. Но он, оказывается, неправильный. Авторы теста считают, что из этого списка в проверке нуждаются только новости ТВ3. Критическое мышление, говорите?.. Впрочем, дочь сказала, что я могу не переживать, так как она и сверстники в принципе не смотрят никакие телеканалы.

Вот такие мысли посещали меня во время первого родительского собрания в этом учебном году. Параллельно заполняла заявление, в котором предлагалось выбрать для ребенка программу внеурочной деятельности. Например, программу «Функциональная граммотность». Как вы понимаете, туда мы записываться не стали.

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Мама десятиклассницы, г. Екатеринбург © Вечерние ведомости


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