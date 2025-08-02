После двух дней самолечения екатеринбуржца с трудом спасли врачи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минздрав Свердловской области через свой интернет-ресурс «Здоровье уральцев» поделился ещё одной историей чудесного спасения «тяжёлого» пациента. На сей раз ситуация осложнялась тем, что больной пытался исцелиться сам.Мужчину доставили в приёмное отделение Центральной городской клинической больницы №1 Екатеринбурга в крайне тяжёлом состоянии. До обращения за медицинской помощью 38-летний «сам себе доктор» два дня пытался лечиться самостоятельно — и это едва не стоило ему жизни.Как рассказал заведующий хирургическим отделением №3 ЦГКБ №1 Гельман Шафиев, у пациента была диагностирована перфорация язвы желудка, на фоне которой развился разлитой гнойный перитонит — острое воспаление брюшной полости, представляющее непосредственную угрозу жизни. Ситуация осложнилась септическим шоком, полиорганной недостаточностью и спонтанным пневмотораксом — скоплением воздуха в плевральной полости, препятствующим нормальному дыханию.Чтобы спасти жизнь пациента, врачам потребовалось провести пять сложнейших операций. Ещё 20 дней ему проводили интенсивную терапию. Медицинская помощь включала не только хирургическое вмешательство, но и постоянную поддержку жизненно важных функций организма в реанимации.Сейчас мужчина идёт на поправку и уже готовится к выписке.