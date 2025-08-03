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РЖД допустили нарушения пожарной и санбезопасности в подшефном детлагере
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Нижнетагильская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности в творческом детском лагере «Мой счастливый лагерь», функционирующем на базе отдыха «Исеть». Организатором лагеря выступает ОАО «Российские железные дороги».
Проверка показала, что на территории лагеря отсутствуют необходимые элементы противопожарной инфраструктуры. В частности, не везде размещены знаки, обозначающие места стоянки мобильных средств пожаротушения, а также не в полном объёме представлены планы эвакуации на случай пожара. По итогам проверки транспортная прокуратура возбудила в отношении ОАО «РЖД» административное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
В лагере были выявлены также недостатки в обеспечении санитарно-гигиенических условий. Как сообщили в надзорном ведомстве, лагерь не в полной мере соответствует требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В связи с этим прокуратурой возбуждены дополнительные административные дела, предусматривающие ответственность за нарушение санитарных норм в организациях, обслуживающих несовершеннолетних.
В настоящее время работы по устранению нарушений уже начались. Транспортная прокуратура следит за выполнением предписаний в полном объёме. Особое внимание уделяется обеспечению безопасного отдыха детей в оставшиеся смены.
Проверка показала, что на территории лагеря отсутствуют необходимые элементы противопожарной инфраструктуры. В частности, не везде размещены знаки, обозначающие места стоянки мобильных средств пожаротушения, а также не в полном объёме представлены планы эвакуации на случай пожара. По итогам проверки транспортная прокуратура возбудила в отношении ОАО «РЖД» административное дело о нарушении требований пожарной безопасности.
В лагере были выявлены также недостатки в обеспечении санитарно-гигиенических условий. Как сообщили в надзорном ведомстве, лагерь не в полной мере соответствует требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В связи с этим прокуратурой возбуждены дополнительные административные дела, предусматривающие ответственность за нарушение санитарных норм в организациях, обслуживающих несовершеннолетних.
В настоящее время работы по устранению нарушений уже начались. Транспортная прокуратура следит за выполнением предписаний в полном объёме. Особое внимание уделяется обеспечению безопасного отдыха детей в оставшиеся смены.
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