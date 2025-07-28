В Нижнем Тагиле появится амбулаторный центр КТ и МРТ за 200 миллионов рублей

«Центр КТ и МРТ будет работать как полноценное амбулаторное звено. Такая доступность крайне важна: выявление заболевания на ранней стадии позволяет значительно улучшить прогноз лечения, повысить качество и продолжительность жизни. Мы благодарны региональному Минздраву за поддержку этой важной инициативы»,

— публикует слова главного врача ГБ №4 Константина Аникина интернет-ресурс «Здоровье уральцев».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле при Городской больнице №4 началось создание нового амбулаторного центра компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Проект реализуется при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области, которое выделило на его запуск около 200 миллионов рублей. Средства направлены на капитальный ремонт помещений и закупку высокотехнологичного медицинского оборудования.Новый центр будет работать в поликлиническом формате и станет частью системы обязательного медицинского страхования. Это значит, что жители Нижнего Тагила смогут проходить сложную диагностику по направлению врача — быстро, бесплатно и в шаговой доступности от дома. Ежедневно здесь планируется проводить десятки исследований, что позволит существенно снизить очереди и повысить доступность диагностики для населения.Строительно-ремонтные работы уже начались: специалисты укрепляют конструкции цокольного этажа, на котором разместят тяжёлую технику (вес КТ-аппарата составляет около двух тонн, а МРТ — почти пять). Всё необходимое оборудование уже закуплено, и после завершения подготовительных работ его установят на месте. Открытие центра ожидается в ближайшие месяцы.