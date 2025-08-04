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Грозу и туман прогнозируют синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются дожди с грозой и туман. Такой прогноз дают синоптики «Уральского гидрометцентра».
В четверг, 7 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью туман. Ночью +13...+18°C, днём +21...+26°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +14...+16°C, днём +26...+28°C. Ветер также ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В пятницу, 8 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8...+13°C, днём +19...+24°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +11...+13°C, днём +21...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 7 августа, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью туман. Ночью +13...+18°C, днём +21...+26°C. Ветер ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +14...+16°C, днём +26...+28°C. Ветер также ночью слабый, днём 3-8 м/сек.
В пятницу, 8 августа, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +8...+13°C, днём +19...+24°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +11...+13°C, днём +21...+23°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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